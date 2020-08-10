В АТОР считают, что въездной туризм в России начнет восстанавливаться с начала 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Восстановление въездного туризма в Россию может прийтись на период после 1 января 2021 года, когда в РФ заработают электронные визы для иностранцев, сообщила на онлайн-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я думаю, что реальное восстановление въездного потока начнется, по сути, не как восстановление, а будет такой "взрыв и бум", после января 2021 года, когда начнут действовать электронные визы. Мы увидим и увеличения перечня стран, откуда приезжают к нам, и расширения категорий туристов, их разнообразия", - отметила она.

При этом до конца года маловероятно оживление въездного туризма, даже с учетом темпов снятия ограничений. Так, по ее словам, открытие взаимного авиасообщения с Великобританией, которая входила в десятку важных для въездного туризма направлений, не способствовало наращиванию въездного потока. "Мы не видим оттуда въездного потока никакого", - отметила она.

По мнению Ломидзе, въездному туризму, который понес серьезные потери из-за пандемии, сейчас нужны эффективные меры поддержки со стороны государства.

В целом же, отметила она, на выход из кризиса и перенастройку туристической отрасли с целью соблюдения баланса безопасности и комфорта для туристов, и в России, и в мире понадобится время как минимум до конца 2021 года. "Последствия от этого кризиса будут дольше, глубже, и это будут изменения потребительского поведения, это будет связано и с сохранением социальной дистанции, и с ограничением емкости гостиниц, ресторанов. Нужно будет два этапа: привыкнуть к этому, в том числе предпринимателям, перестроить свой бизнес-план под новые требования, и второй момент, чтобы и турист был доволен этими новыми условиями, и бизнес смог выживать", - пояснила она, подчеркнув, что важнейшим аспектом выживания станет онлайн-канал и развитие технологий.