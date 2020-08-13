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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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СМИ: сотрудники "Белаза" вернулись на рабочие места

Мэр города Жодино, где расположено предприятие, согласился встретиться с ними вечером

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Работники белорусского завода "Белаз", принимавшие в четверг участие в митинге, вернулись на рабочие места после того, как мэр города Жодино, где расположено предприятие, согласился встретиться с ними вечером. Об этом сообщило издание tut.by в своем Telegram-канале.

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Ранее несколько сотен сотрудников завода "Белаз" приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

ОАО "Белаз" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.

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