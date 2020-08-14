Медведев заработал в 2019 году на посту премьера 11 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заработал в 2019 году, когда занимал пост главы правительства РФ, 11 млн 51 тыс. рублей. Такие сведения указаны в его декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Годом ранее доход Медведева составлял 9,9 млн рублей. Его супруга Светлана, задекларировавшая по итогам 2018 года нулевой доход, в нынешней декларации указала также ноль в соответствующей графе. Не изменился за год и состав имущества, которым владеет и пользуется семья зампреда Совбеза: квартира, земельный участок, два машиноместа и три автомобиля - Volkswagen, "Победа" и "Волга".