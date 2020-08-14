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Декларации о доходах чиновников

Доходы уральского полпреда за год выросли на 1 млн рублей

Николай Цуканов в 2019 году заработал 11,19 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Доходы полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова за год выросли на 1 млн рублей, до 11,19 млн рублей, согласно опубликованной декларации о доходах.

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Доходы его супруги выросли на 2,5 млн рублей, до 19,9 млн рублей. Недвижимость в собственности и пользовании семьи Цукановых осталась без изменений, как и автопарк. На Николая Цуканова зарегистрирован мотоцикл Harley Davidson, еще один такой же записан на его жену, также на нее зарегистрированы автомобили Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz Sprinter.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2018 года освободил Игоря Холманских от должности полпреда президента в УрФО и назначил на этот пост своего экс-помощника Николая Цуканова.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияДекларации о доходах чиновниковСвердловская область
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