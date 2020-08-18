Исследование: более половины компаний МСБ в России вернулись к докризисным показателям

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 50% российских компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) смогли восстановить обороты после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, однако около 20% так и не вышли на докризисный уровень. Такие результаты показало исследование резидента Фонда "Сколково", разработчика CRM-системы "Простой бизнес", сообщила во вторник пресс-служба фонда.

CRM-системы - специальное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющее отслеживать историю взаимодействия с ними. Целью опроса было выяснить, как отечественные компании пережили пандемию. В исследовании приняли участие 412 руководителей и сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.

"На вопрос "Удалось ли восстановить обороты компании после отмены режима самоизоляции?" 53% компаний ответили "да", 28% - "частично", 19% - "нет". Вернуться к прежним оборотам удалось 25% организаций оптовой и розничной торговли, 17% производственных предприятий, 10% компаний из сферы бытовых услуг, 8% строительных и архитектурных организаций, а также компаниям, занимающимся консалтингом, медицинскими услугами и недвижимостью", - говорится в сообщении.

Среди компаний, которым не удалось восстановить экономическую активность, - организации отрасли туризма, спорта и отдыха: 62% респондентов данной сферы восстановить обороты не удалось. Кроме того, пострадали компании, оказывающие услуги в сфере безопасности, экспертно-оценочной деятельности, страхования, развлечений, а также типографии, фотостудии и организации, занимающиеся стройматериалами.

При этом, как свидетельствуют результаты исследования, вернуться к прежним оборотам смогли 100% опрошенных интернет-магазинов, тогда как в сфере производства эта цифра достигает 61%, строительства и архитектуры - 59%, недвижимости, рекламы и PR - 58%, IT - 56%. Также частично удалось восстановиться предприятиям сферы торговли (54%), гостиничному, ресторанному бизнесу и салонам красоты (43%), консалтинговым компаниям (41%).

Удаленный режим и аренда офиса

В ходе исследования также выяснилось, что более четверти российских компаний планируют в будущем перейти на удаленный режим работы. В первую очередь это собираются сделать IT-компании, интернет-магазины, а также консалтинговые организации. Практически или совсем не планируют работать в дистанционном формате организации, представляющие сферу безопасности, юридических услуг, недвижимости, страхования, а также гостиничный, ресторанный бизнес, салоны красоты.

"Интересно стремление многих организаций и после пандемии переводить бизнес на дистанционный формат. Это говорит не только о высокой социальной ответственности руководства, заботящегося о здоровье сотрудников и клиентов, но и о том, что компании на практике почувствовали: благодаря "удаленке" можно значительно сократить офисные расходы без потери эффективности работы", - сказала директор по развитию компании "Простой бизнес" Ирина Лой, слова которой приводятся в сообщении.

Затраты на офис по сравнению с прошлым годом за время пандемии не смогли сократить 61% компаний, частично снизили расходы на офис - 15%, снизили затраты в целом - 24%. По данным исследования, снизились затраты на аренду у IT-компаний, предприятий сферы развлечений, интернет-магазинов и консалтинговых компаний. Гостиничному бизнесу, ресторанной отрасли, салонам красоты, а также компаниям, занимающимся стройматериалами, страховыми, типографскими и юридическими услугами, затраты на офис сократить практически или совсем не удалось.

"В условиях, когда бизнес впервые столкнулся с COVID-кризисом, важно оперативно мониторить реакцию российских компаний на текущие процессы, поскольку все меняется очень быстро. Исследование, которое провел наш резидент, - отличный способ узнать, как компании пережили пандемию, что с ними происходит, и как они планируют восстанавливаться. Такая обратная связь с бизнесом поможет разработчикам создать новые CRM-технологии, необходимые предпринимателям именно сейчас", - сказал проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Андрей Коньшин, которого цитирует пресс-служба.