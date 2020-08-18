Губернатор Пензенской области задекларировал доход за 2019 год в 5,2 млн рублей

ПЕНЗА, 18 августа. /ТАСС/. Доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по итогам 2019 года увеличился на 48 тыс. и составил 5 млн 288 тыс. рублей, следует из декларации, опубликованной во вторник на сайте правительства региона.

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Главе региона принадлежат три земельных участка площадью 953, 630 и 33 кв. м, жилой дом на 408 кв. м, гараж и 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. метра.

Супруга губернатора указала в декларации доход в размере почти 212 тыс. рублей. Согласно декларации, ей принадлежат 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. метра и легковой автомобиль Toyota.