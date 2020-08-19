В Германии призвали ЕС не допустить шантажа вокруг "Северного потока - 2"

ТАСС, 19 августа. Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что ФРГ и Европе необходимо дать понять США, что угрозы санкций в связи со строительство газопровода "Северный поток - 2" неприемлемы. Об этом политик заявила в интервью изданию WirtschaftsWoche .

"Сейчас нам необходим ясный сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя по этому вопросу", - заявила Швезиг. Она также отметила, что США не могут указывать ФРГ, какие источники энергии ей следует использовать. "Если мы позволим такое вмешательство, то в какой-то степени это будут еще "цветочки". Кто гарантирует, что следующим шагом они не начнут указывать нам, какие машины мы можем использовать?" - добавила политик.

Швезиг также заявила, что Германии необходим газ, поставляемый по "Северному потоку - 2", для перехода к использованию возобновляемых источников энергии. "Единственной альтернативой мог бы быть газ из Америки, который также был бы очень дорогим", - добавила она.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта. Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").