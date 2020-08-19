Участниками программы кешбэка станут 2 тыс. гостиниц и туроператоров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участие в программе кешбэка за покупку туров по России примут две тысячи гостиниц и туроператоров. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу " Россия-24 " в среду.

"Интерес к программе среди всех участников рынка огромный, по состоянию на сегодня в программе участвуют 2 тыс. гостиниц и туроператоров", - сказала она.

Глава Ростуризма пояснила, что туристические организации могли принять участие в программе кешбэка, подав соответствующую заявку в Ростуризм и заключив соглашение с платежной системой "Мир". "Для этого необходимо иметь технологическую подготовку, возможности электронного документооборота, интернет-эквайринга. То есть сами технологические требования к участию в этой программе они достаточно сложные", - отметила она.

Догузова также рассказала, что Ростуризм и "Мир" запустят горячую линию для оперативного информирования граждан о программе кешбэка и оказания помощи при возникновении проблем с возвратом средств. "Телефон горячей линии заработает завтра, и мы всю полную информацию разместим на сайте мирпутешествий.рф. Там же будет информация о чат-ботах <...> в WhatsApp, чтобы те граждане, которым удобнее писать в мессенджерах, а не звонить по телефону, тоже могли получить ответы на свои вопросы", - указала она.

В постановлении правительства говорится, что компенсация за покупку туров по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Отмечается, что условия программы распространяются на туры, круизы, а также проживание в гостинице. Список предложений будет опубликован 21 августа в полночь на сайте мирпутешествий.рф.

Оплатить тур необходимо картой "Мир" до 28 августа, возврат средств будет осуществляться на нее же. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия - продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.