Росстат предварительно оценил спад ВВП России на уровне 3,6%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. ВВП России в I полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал спад ВВП России в I полугодии в 4,2%.

По данным Росстата, за II квартал ВВП РФ снизился на 8,5% в годовом выражении (Минэкономразвития ожидало спада на 9,6%).

В I квартале 2020 года рост российской экономики составил 1,6%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4,8%.

Инвестиции в основной капитал

В материалах Росстата говорится, что инвестиции в основной капитал в РФ в I полугодии 2020 года снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В абсолютном выражении объем инвестиций в основной капитал за I полугодие достиг 6 трлн 916,6 млрд рублей.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в РФ в 2020 году снизятся на 12%, а в 2021 году - вырастут на 4,9%.

Торговля

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе - июле 2020 года снизился на 5,8% в годовом выражении - до 18 трлн 20 млрд рублей.

В июле оборот розничной торговли в РФ составил 2,843 трлн рублей (-2,6% в годовом выражении).

В июле оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4% (годом ранее - 94,7% и 5,3% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,1%, непродовольственных товаров - 51,9% (в июле 2019 года - 47,7% и 52,3% соответственно).

Сельхозпроизводство

По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России в январе - июле 2020 года увеличился на 3,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 2 трлн 246,8 млрд рублей.

В июле текущего года сельхозпроизводство выросло в годовом выражении на 4% - до 588,7 млрд руб.

Как говорится в материалах Росстата, к началу августа 2020 года было намолочено 38 млн тонн зерна, что на 5,3% больше, чем годом ранее, в том числе пшеницы - 30,9 млн тонн (+3,1% к началу августа 2019 года). Росстат отмечает, что в текущем году уборка зерновых и зернобобовых культур на большей части территории РФ началась раньше по сравнению с предыдущим годом, к началу августа 2020 года уборка этих культур осуществлялась сельхозорганизациями Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. Приступили к уборке урожая в регионах Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Зерновые и зернобобовые скошены на площади 10,4 млн гектаров (на 3,6% больше, чем к этому времени год назад), что составляет 36,4% их посевов.

Согласно материалам статистического ведомства, на конец июля 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,2 млн голов (на 0,5% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,1 млн (на 0,4% больше), поголовье свиней составляло 26,9 млн (на 4,7% больше), овец и коз - 24,6 млн (на 0,9% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходился 41% поголовья крупного рогатого скота, 10,4% свиней, 45% овец и коз (на конец июля 2019 года - 41,7%, 11,3%, 45,4% соответственно).

Как добавили в Росстате, в январе - июле 2020 года во всех категориях хозяйств, согласно расчетам, 8,3 млн тонн скота и птицы произведено на убой (в живом весе), получено 19 млн тонн молока и 26,5 млрд яиц.