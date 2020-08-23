Росатом сохранит график работ на Белорусской АЭС

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", которая реализует проект строительства атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии, сделает все возможное для сохранения графика работ на первом и втором блоках станции, несмотря на события в стране. В настоящее время работы на АЭС идут в штатном режиме, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах форума "Армия - 2020" в воскресенье.

"Все штатно и на первом, и на втором блоке. Все в регламентах и очень надеемся, и все сделаем со своей стороны, чтобы те политические события, которые сейчас происходят в Белоруссии, ни в коей мере не повлияли ни на события календарные, ни на главные вехи реализации проекта и первого, и второго блока", - сказал он.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". С 7 по 20 августа была произведена загрузка топлива в реактор первого энергоблока, в настоящее время на этом блоке продолжается этап физического пуска. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему запланирован на IV квартал 2020 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

Объем зарубежных заказов

Пандемия коронавируса может повлиять на объемы портфеля зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" по итогам 2020 года из-за того, что ряд иностранных государств приостановил принятие решений по ряду проектов.

"Конечно, может повлиять, потому что, конечно, страны-партнеры по-разному переживают пандемию и ряд партнеров просто практически приостановил принятие каких-то правительственных решений. Это, конечно, может отразиться на контрактации. Но мы очень надеемся, что это будет лишь смещение сроков, а не пересмотр принципиальных решений", - сказал он.

Но Росатом пока не меняет прогноз по параметрам зарубежного портфеля в 2020 году. "Нет, пока ничего пересматривать не собираемся. Исходим из того, что карта КПЭ (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) как есть будет нашим руководящим документом до конца года в нынешних параметрах. Но хочу подчеркнуть, что в наиболее критической зоне находятся проекты, которые в большинстве своем зависят от зарубежного партнера. Еще раз повторю, что ряд правительств практически приостановил принятие решений, ряд наших прямых партнеров находится на карантине, заболели, к сожалению, в том числе", - добавил Лихачев.

Портфель

В марте 2020 года корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" сообщало, что Росатом по итогам 2020 года планирует сохранить десятилетний портфель зарубежных заказов на текущем уровне - не менее $140 млрд.

Также Лихачев отметил, что госкорпорация сохранила графики работ по всем проектам, находящимся в реализации, несмотря на пандемию. "Да. Мы со своей стороны не скорректировали ни одного графика", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле этого года Лихачев уже сообщал, что Росатом готов к сложностям, которые могут возникнуть с исполнением графиков строительства АЭС за рубежом в связи с распространением коронавируса, однако корпорация не видит серьезных рисков изменения планов строек.

Утверждение комплексной программы

Комплексная программа Росатома по развитию техники, технологий и исследований в области использования атомной энергии до 2024 года может быть утверждена в сентябре.

"Я надеюсь, в сентябре", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, когда можно ожидать утверждения программы.

Он отметил, что на прошедшем на прошлой неделе совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, на котором был рассмотрен вопрос комплексной программы Росатома, было решено готовить заседание президиума правительства, где будет утверждена комплексная программа Росатома и параметры ее финансирования.

Лихачев отметил, что к настоящему времени уже понятен порядок цифр финансирования программы, но не стал его называть до утверждения программы.

Комплексная программа

Ранее портал "Будущее России. Национальные проекты" со ссылкой на источник сообщал, что общий объем финансирования комплексной программы Росатома по развитию техники, технологий и исследований в области использования атомной энергии до 2024 года оценивается в 700-800 млрд рублей. Порядка 46% от общего объема финансирования будет направлено из федерального бюджета, остальные средства будут привлечены Росатомом и его партнерами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и утверждение комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". В конце апреля глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что проект программы направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, Курчатовский институт и Российскую академию наук.

Гособоронзаказ

Предприятия госкорпорации "Росатом" делают все для выполнения гособоронзаказа в этом году, несмотря на пандемию коронавируса.

"Очевидно, что наша жизнь в этом году сложнее, чем в предыдущем. Кроме возрастающего объема задач, кроме осложняющихся требований к исполнению гособоронзаказа, конечно же, эпидемия, болезни ряда людей внесли свои коррективы, осложняя нам жизнь. Но госкорпорация и, самое главное, ее предприятия, предприятия ядерного и оружейного комплекса, делают все, чтобы гособоронзаказ был выполнен на 100%", - сказал он.

Росатом - один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России, занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов (на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах), является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны.

В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работают в общей сложности более 250 тыс. человек.