Для регионов России создадут помогающую принимать управленческие решения систему

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Многофункциональная система для анализа ситуации и поддержки в принятии решений создается для российских региональных властей. Об этом в интервью ТАСС сообщил Генеральный директор АО "РТИ", разработчика и производителя высокотехнологичной продукции, Павел Лаптаев в кулуарах форума "Армия-2020".

"Одно из направлений наших интересов - это платформа - центр управления регионом, который является частью большого проекта - центра управления деятельностью органов государственной власти. Она призвана оказать поддержку в процессе принятия решений и управления средствами и ресурсами", - сказал он.

Комплексная многофункциональная система будет проводить мониторинг и анализ ситуации в регионе, при этом будут использоваться новейшие технологии, включая спутниковые навигационные системы. Кроме того, она будет заниматься стратегическим, кратко- и среднесрочным планированием, управлением проектами, программами, поручениями и рисками. А также поможет в координации межведомственного взаимодействия.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и наполигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.