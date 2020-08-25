Безопасные покупки, кофейни у дома. Facebook представил новые потребительские привычки

До недавнего времени люди использовали видеозвонки в основном для связи с родными, а не с врачами, а в интернете было привычнее покупать одежду, а не еду. Пандемия коронавируса изменила поведение потребителей. Facebook рассказывает о главных тенденциях.

Безопасные покупки

Цена и удобство все еще важны, но теперь к критериям выбора супермаркета добавилась безопасность. В США 71% потребителей, опрошенных для этого доклада, включили ее в число ключевых факторов. Люди предпочитают бесконтактные покупки — через приложения и сайты. Вероятно, этот тренд останется с нами навсегда. 40% пользователей, опрошенных во всем мире, планируют больше покупать в интернете даже после окончания пандемии.

Еще до пандемии коронавируса аналитики предсказывали, что потребители будут больше времени проводить дома и чаще покупать онлайн — ограничения подтолкнули тренд. Почитать подробно об этом можно здесь.

Домашние занятия для душевного здоровья

В период пандемии люди стали искать занятия, которые помогут справиться с тревогой и напряжением. К таким занятиям относится, например, выпечка — пользователи даже придумали хештег #quarantinebaking. А здесь гастрономический обозреватель ТАСС Елена Чекалова объясняла, почему приготовление тортиков помогает успокоиться. Медитации — на карантине выросло число загрузок приложений, занятия йогой, домашнее садоводство — интерес к нему увеличился в в 39,5 раз, живопись. Помимо того что эти занятия отвлекали внимание от проблем, они научили нас тому, что некоторые вещи стоят того, чтобы ждать, например домашний хлеб. Интерес к занятиям, требующим высокой внимательности, останется, считают в Facebook.

Локальный бизнес…

По мере того как из-за пандемии закрывались популярные городские места, люди стали больше ценить локальный бизнес — кофейни и магазины недалеко от дома, которые объединяют жителей района.

В Facebook с февраля по май 2020 года на 23% чаще искали местные компании. Локальные группы увеличили число подписчиков в среднем в 3,3 раза.

… и глобальное мировоззрение

В то же время пандемия пробудила в людях ощущение себя гражданами глобального мира. Эта идея набирала ценность в течение последних нескольких лет, но закрытие границ из-за пандемии вывело ее на первый план. Сегодня пользователи в 1,26 раза больше обеспокоены пандемией во всем мире, чем в своей стране. С января 2020 года люди пожертвовали через Facebook и Instagram более $100 млн на решение проблем, связанных с COVID-19.