Безопасные покупки, кофейни у дома. Facebook представил новые потребительские привычки

До недавнего времени люди использовали видеозвонки в основном для связи с родными, а не с врачами, а в интернете было привычнее покупать одежду, а не еду. Пандемия коронавируса изменила поведение потребителей. Facebook рассказывает о главных тенденциях.
Безопасные покупки
Цена и удобство все еще важны, но теперь к критериям выбора супермаркета добавилась безопасность. В США 71% потребителей, опрошенных для этого доклада, включили ее в число ключевых факторов. Люди предпочитают бесконтактные покупки — через приложения и сайты. Вероятно, этот тренд останется с нами навсегда. 40% пользователей, опрошенных во всем мире, планируют больше покупать в интернете даже после окончания пандемии.
Еще до пандемии коронавируса аналитики предсказывали, что потребители будут больше времени проводить дома и чаще покупать онлайн — ограничения подтолкнули тренд. Почитать подробно об этом можно здесь.
Домашние занятия для душевного здоровья
В период пандемии люди стали искать занятия, которые помогут справиться с тревогой и напряжением. К таким занятиям относится, например, выпечка — пользователи даже придумали хештег #quarantinebaking. А здесь гастрономический обозреватель ТАСС Елена Чекалова объясняла, почему приготовление тортиков помогает успокоиться. Медитации — на карантине выросло число загрузок приложений, занятия йогой, домашнее садоводство — интерес к нему увеличился в в 39,5 раз, живопись. Помимо того что эти занятия отвлекали внимание от проблем, они научили нас тому, что некоторые вещи стоят того, чтобы ждать, например домашний хлеб. Интерес к занятиям, требующим высокой внимательности, останется, считают в Facebook.
Локальный бизнес…
По мере того как из-за пандемии закрывались популярные городские места, люди стали больше ценить локальный бизнес — кофейни и магазины недалеко от дома, которые объединяют жителей района.
В Facebook с февраля по май 2020 года на 23% чаще искали местные компании. Локальные группы увеличили число подписчиков в среднем в 3,3 раза.
… и глобальное мировоззрение
В то же время пандемия пробудила в людях ощущение себя гражданами глобального мира. Эта идея набирала ценность в течение последних нескольких лет, но закрытие границ из-за пандемии вывело ее на первый план. Сегодня пользователи в 1,26 раза больше обеспокоены пандемией во всем мире, чем в своей стране. С января 2020 года люди пожертвовали через Facebook и Instagram более $100 млн на решение проблем, связанных с COVID-19.
Ценности зумеров
В 2020 году 41% населения мира — моложе 25 лет. Ценности и привычки поколения Z и раньше были заметными и обсуждаемыми — к ним относятся онлайн-обучение, ответственное отношение к окружающей среде, потребность в большем времени для отдыха. Интерес к ним стал выше в период пандемии коронавируса. Зумеры в 1,21 раза чаще стали говорить, что снижение их негативного влияния на природу стало важнее, чем было.
Бизнес онлайн
На карантине люди старшего возраста находили поддержку в онлайн-группах, во время Рамадана мечети проводили онлайн-трансляции, а офисные работники перевели совещания в мессенджеры.
Общение онлайн стало для нас более привычным и важным. Это стоит учитывать, если вы ведете бизнес. 40% потребителей сказали, что с большей вероятностью купят товар или услугу у предпринимателя, которому могут написать сообщение.
Анастасия Степанова