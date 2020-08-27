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В США заявили, что у властей нет предпочтений в отношении потенциального покупателя TikTok

Ранее китайская фирма ByteDance получила предложения о приобретении TikTok от компаний Oracle и Microsoft

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Власти США не имеют предпочтений в отношении потенциального покупателя американского подразделения соцсети TikTok. Об этом сообщил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью газете Politico, которое транслировалось в прямом эфире на сайте издания.

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Его спросили о предпочтениях администрации США в вопросе потенциального покупателя американской части TikTok. "Мы просто ждем, к чему придет частный сектор. У нас нет мнения о том, кто лучше, а кто хуже", - ответил он.

Ранее китайская фирма ByteDance получила предложения о приобретении TikTok от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart. Согласно источникам агентства Bloomberg, окончательные договоренности могут быть достигнуты в течение нескольких недель. Основным претендентом на покупку части TikTok является Microsoft. До этого сообщалось, что в консультациях о возможной покупке TikTok или ее части также участвуют компании Twitter и Netflix.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft должна заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требует отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.

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