В России на платных дорогах начал действовать единый стандарт безопасности

Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

"С 1 сентября 2020 года все операторы, осуществляющие обслуживание и содержание сети платных автомобильных дорог, которые находятся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", обязаны работать по одному стандарту", - отмечается в сообщении.

Стандарт разработан на основе восьмилетнего опыта работы службы аварийных комиссаров, патрулирующих платные автомобильные дороги. В документе прописаны технические и организационные требования к службам аварийных комиссаров, способы обнаружения событий, порядок действий и взаимодействия с ситуационным центром, органами ГИБДД, медицинскими службами в случае наступления чрезвычайных ситуаций и иных нештатных ситуаций. Особое внимание уделено действиям при запрещенной правилами дорожного движения остановке автомобилей на обочине скоростной дороги.

Сейчас аварийные комиссары работают только на трассах: М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 Москва - Санкт-Петербург. Экипажи таких машин оказывают не только техническую, но и медицинскую помощь. В Минтрансе считают, что такие службы были бы эффективны для снижения аварийности в первую очередь на скоростных и магистральных трассах.