Акции "Детского мира" ускорили снижение до 3,25%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Акции "Детского мира" в ходе торгов на Московской бирже ускорили снижение до 3,25%, или до 112,96 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:45 мск.

Котировки ретейлера ускорили снижение на новости о том, что АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) намерены продать свои доли в "Детском мире" и выйти из его акционерного капитала.

Стороны намерены продать примерно 184 750 000 акций "Детского мира". Сейчас доля АФК "Система" в ретейлере составляет 20,38%, РКИФ - 4,62%. В свободном обращении находятся 75% минус 1 акция.

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов "Детский мир" представлена 782 магазинами, расположенными в 302 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - 5 магазинами. Розничная сеть ELC в России представлена 43 магазинами, сеть ABC - 9 магазинами. В сеть товаров для животных "Зоозавр" входит 11 магазинов.