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Силуанов: госдолг РФ в 2021 году подойдет к отметке 20% ВВП

Госдолг РФ в 2021 году подойдет к отметке 20% ВВП, превышать ее нецелесообразно - Силуанов.

Пандемия COVID-19
Собянин: бюджет Москвы в следующем году столкнется с большими трудностями, чем в этом
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