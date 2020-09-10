Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЦБ в рисковом сценарии на 2021 год предполагает кредитную активность населения на околонулевом уровне. При этом к концу прогнозного периода - 2023 год - этот показатель восстановится до 9-13%, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".

"Как и в предыдущие периоды неблагоприятной конъюнктуры глобальных сырьевых рынков, в рисковом сценарии предполагается существенное снижение кредитной активности вследствие уменьшения склонности к риску со стороны как банков, так и потенциальных заемщиков. При этом в сегменте розничного кредитования сокращение будет резким (до около нулевых значений в 2021 году), но к концу периода наметится восстановление кредитной активности (до 9-13%)", - отмечается в документе.

Кроме того, ЦБ в рисковом сценарии не исключает повторной волны пандемии коронавируса и других шоков для мировой экономики, в том числе усиления торговых противоречий и геополитической напряженности. Цены на нефть в этом случае сложатся на уровне $25 за баррель, следует из проекта.

ЦБ представил несколько сценариев среднесрочного экономического развития РФ: базовый, дефляционный, проинфляционный и рисковый. Согласно базовому сценарию, восстановление мировой экономики будет медленным и недостаточным для возвращения на потенциальный уровень выпуска, который экономика способна произвести при полной загрузке производства, до конца 2023 года. Цены на нефть стабилизируются на уровне $50 за баррель к концу 2022 года. Инфляция в РФ сложится вблизи 4% при мягкой денежно-кредитной политике.

В рисковом сценарии ожидается, что, помимо повторного роста заболеваемости, возможны и другие шоки для мировой экономики - например, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей. Цены на нефть, несмотря на действие соглашения ОПЕК+, упадут до $25 за баррель и будут медленно восстанавливаться до $35 за баррель к концу прогнозного периода.