Эксперты: вопрос о замещении Android обновленной Harmony 2.0 пока не стоит

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Вопрос о замещении операционной системы (ОС) Android на обновленную Harmony 2.0, которую 10 сентября презентовала китайская компания Huawei, пока поднимать рано. К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, пока делать прогнозы успешности операционной системы преждевременно по той причине, что фактически еще нет коммерческой версии, которую опробовали пользователи. "По данным презентации на конференции, можно сказать, что компания старается заместить Android, с которым она не может дальше работать. То, что выйдет в 2021 году (компания в следующем году планирует выпустить свой смартфон с данной ОС - прим. ТАСС) - потому что пройдет достаточное количество времени для доработки. Во-вторых, будет большое количество разработчиков, которые смогут принять участие в насыщении магазина приложений, потому ни для кого не секрет, что от этого тоже много зависит, в частности, сколько приложений будет доступно потребителям", - отметил эксперт.

Кусков отметил, что по его мнению компания, понимая, что возникнет ситуация с США, заблаговременно готовила свои ответы и по операционной системе и по другим направлениям. "Думаю, что, к сожалению, у Hauwei нет почитателей, как у Apple, поэтому ей нужно будет завоевывать с Harmony OS пользователей какими-то новыми возможностями, ценовыми характеристиками устройств. Хорошо, что данная операционная система будет работать на всем спектре устройств - это и умные часы, и смарт-ТВ, и планшеты, и смартфоны. Думаю, что только по итогам 2022 года можно будет говорить о том на сколько эта инициатива оказалось удачной, но это единственный вариант, который позволит в дальнейшем компании развиваться без оглядки на Android", - добавил он.

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что Harmony OS это распределенная облачная операционная система. "Этого многие не понимают, фактически она не является альтернативой iOS и Android. Идея Harmony OS построена на сильных сторонах компании Huawei - то есть они берут инфраструктуру и исходят из предположения, что в будущем все устройства так или иначе подключены к сети - это умные часы, это планшеты, это телевизоры и так далее. Другие компании только-только обсуждают, а Huawei уже начала делать, так как "жизнь заставила" из-за санкций", - сказал он.

Муртазин объясняет, что по сути данная ОС "живет" в сети - есть сервера, где все размещено, а затем из облачного хранилища очень быстро пользователи получают все изменения, которые вносятся на сервере. По его мнению самая важная информация, прозвучавшая на презентации, это то, что Harmony 2.0 фактически может интегрироваться с любой операционной системой - Android, iOS, Windows. "Формально, ее можно запретить - например, Google может запретить размещать в официальном магазине приложений их приложение для работы с их устройствами. Но не формально - на Android есть возможность установки официальная, то есть пользователь сможет поставить и пользоваться. И кто-то может сказать, что это еще один интерфейс, но это не он - это именно облачная распределенная операционная система нового поколения. Ничего подобного сегодня в мире нет, они [Huawei] очень активно и агрессивно идут в этом направлении, поэтому это крайне интересно", - добавил он.

Муртазин считает, что Google, Apple, Microsoft, Oracle и другие очень быстро перенаправят свои разработки в этом направлении. "Huawei сделал то, что другие не хотели, не могли - это очень дорого, это очень сложно и успех не гарантирован. Но если будет успех, то они оторвутся от конкурентов на 3-4-5 лет, и судя по всему у них это и произойдет. То есть то, что мы сейчас видим - это перекройка IT-мира, то есть мир американских технологий и, условно говоря, весь остальной мир, где будет доминировать абсолютно не американцы", - добавил он.

Что стало известно на презентации

Сегодня утром китайская телекоммуникационная компания Huawei представила обновленную версию операционной системы собственной разработки Harmony 2.0. По данным исполнительного директора по потребительскому сектору Юй Чэндун (также известен как Ричард Юй), в следующем году компания планирует выпустить смартфон, работающий на обновленной операционной системе. Он отметил во время выступления на Huawei Developer Conference - 2020 в южной китайской провинции Гуандун, что в сентябре этого года бета-версия Harmony 2.0 будет доступна для разработчиков экранов, наручных часов и информационно-развлекательных систем для автомобилей, а в конце декабря этого года бета-версия Harmony 2.0 будет доступна для разработчиков мобильных телефонов.

Как указал Юй, в будущем операционная система Harmony 2.0 может быть установлена не только на смартфонах, но и на умных часах, планшетах, персональных компьютерах, колонках, автомобильных системах и других устройствах. Впервые компания Huawei представила свою собственную операционную систему Harmony OS в августе прошлого года в рамках Huawei Developer Conference - 2019.

Меры США в отношении Huawei

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.