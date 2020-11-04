Курс доллара на Forex падает до 77,5 рубля

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Курс рубля на международном рынке Forex по состоянию на 21:36 мск ускорил рост по отношению к доллару до 2,1%, торговался по 77,5 рубля, по отношению к евро также на 2,1%, до 90,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Накануне к закрытию торгов на Мосбирже курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1,45%, до 79,09 рубля, а евро - на 0,98%, до 92,79 рубля.

Рубль дорожает по отношению к американской и европейской валютам на фоне выборов президента США.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.