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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Комитет по операциям на открытом рынке ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости
Здание ФРС США EPA/MATTHEW CAVANAUGH
Описание
Здание ФРС США
© EPA/MATTHEW CAVANAUGH

ТАСС, 16 сентября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

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"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2%", - говорится в сообщении регулятора.

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