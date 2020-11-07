Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно изменились

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу менялись разнонаправленно, но колебания были незначительными. По данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 66,78 пункта (-0,24%) и остановился на уровне 28 323,40.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 1,01 пункта (-0,03%), до отметки 3 509,44. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 4,30 пункта (+0,04%), до уровня 11 895,23.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 3,51% - до $37,43 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,31% - до $1 952,80 за тройскую унцию.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно общим подсчетам, кандидат от демократов на пост главы государства Джозеф Байден стоит на пороге получения 270 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Однако официальных итогов голосования пока нет, а нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать возможное поражение и собирается вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах США.

По оценке газеты The Wall Street Journal, несмотря на то, что подсчет бюллетеней продолжается четвертый день, становится все более очевидным, что будет назван явный победитель, поскольку Байден продвигается к тому, чтобы набрать достаточное для победы число голосов выборщиков.

Руководитель департамента инвестиционной стратегии компании Charles Schwab Corp Джеффри Клейнтоп в интервью агентству Bloomberg отметил, что "наиболее благоприятной для рынка бывает ситуация, когда различные ветви власти контролируются разными партиями", как это, вероятно, случится по итогам нынешних выборов, когда демократы завоюют Белый дом и сохранят большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом. В такой период, по его словам, "сохраняются лишь ограниченные возможности для того, чтобы проводить глубокие изменения в законодательстве, способные затронуть чувствительные к таким переменам отрасли экономики".