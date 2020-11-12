YouTube устранил неполадки, ставшие причиной сбоя

ТАСС, 12 ноября. Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении работы всех своих сервисов после масштабного сбоя.

"И мы вернулись. Приносим извинения за сбой. Он устранен на всех устройствах и сервисах YouTube, спасибо за терпение", - написало руководство видеохостинга в Twitter в среду.

Ранее отслеживающий работу интернет-ресурсов портал Downdetector информировал о неполадках на платформах американской корпорации Google, в том числе YouTube, а также стриминговом и музыкальном сервисах YouTube TV и YouTube Music.