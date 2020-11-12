Минфин предложил лишать свободы за незадекларированные операции с цифровой валютой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин предлагает обязывать физлица, а также российские организации, филиалы и представительства компаний сообщать налоговым органам об операциях с цифровой валютой на сумму, превышающую 600 тыс. рублей в год, говорится в законопроектах, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов. Нарушителей этого требования министерство предлагает штрафовать, а в отдельных случаях - лишать свободы.

В среду Минфин сообщил, что разработал пакет законопроектов о цифровой валюте и представил их на общественное обсуждение. Законопроектами предусматривается, в частности, обязательное декларирование в случае совершения операций с цифровой валютой свыше определенной суммы.

Расчет суммы операций с цифровой валютой производится исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции, говорится в документах. По данным Минфина, предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней.

Сообщения о получении права распоряжаться цифровой валютой на дату вступления в силу этого закона, должны быть представлены не позднее 30 апреля 2022 года. Предполагается, что закон вступит в силу с 2021 года.

Поправки в Уголовный кодекс

Уголовный кодекс Минфин предлагает дополнить статьей "Уклонение от исполнения обязанностей представлять отчет ‎об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты". За систематическое (за два и более отчетных периода) нарушение обязанности представлять в налоговые органы отчет об операциях с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты или включения в отчет заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, предполагается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или ‎в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ‎на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев ‎с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если деяние совершено в особо крупном размере, наказание предусматривает штраф в размере от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок ‎до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Под крупным размером подразумевается сумма операций по зачислению или списанию цифровой валюты, в пределах трех лет подряд превышающая эквивалент 15 млн рублей, а особо крупным - 45 млн рублей.