В "Ростелекоме" заявили о возможности покупки телеком-бизнес "Лукойла"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" и "Лукойл" заключили юридически обязывающее соглашение о приобретении телекоммуникационного бизнеса нефтегазовой компании - ООО "Лукойл-информ". Общая сумма сделки может составить более 2 млрд руб., говорится в сообщении госоператора.

Стороны договорились, что "Ростелеком" приобретет 50,1% "Лукойл-информ" в момент заключения сделки, также компании могут реализовать опционы на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности приобретаемой компании.

"Лукойл-информ" оказывает телекоммуникационные услуги и осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий нефтегазовой компании в 53 регионах России, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт. Согласно условиям заключенных соглашений, группа "Лукойл" сохранит в течение следующих 5 лет объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с "Лукойл-информ".

В "Ростелекоме" отметили, что сделка позволит укрепить позиции госоператора в сегменте B2B, обеспечить создание центра компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, а также предоставит возможность дополнительных продаж линейки цифровых сервисов "Ростелекома" группе "Лукойл".