Биография режиссера Ким Ки Дука

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 декабря 2020 года стало известно, что южнокорейский режиссер и сценарист Ким Ки Дук умер в возрасте 59 лет в Латвии от осложнений после заболевания COVID-19.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 году в уезде Понхва провинции Кёнсан-Пукто (Республика Корея) в крестьянской семье.

В 1969 году семья переехала в Сеул. В 17 лет из-за финансовых трудностей Ким Ки Дук начал работать. В 20 лет был призван в армию, служил в морской пехоте до 1986 года. После демобилизации был художником в церкви, планировал стать священником. Однако, серьезно увлекшись живописью, в 1990 году он отправился в Париж, где на протяжении трех лет изучал изящные искусства. В тот же период он открыл для себя кинематограф. По воспоминаниям Ким Ки Дука, тогда наибольшее впечатление на него произвели картины "Молчание ягнят" (1990, реж. Джонатан Демме) и "Любовники с Нового моста" (1991, реж. Леос Каракс).

Карьера в кино

По возвращении в Республику Корея Ким Ки Дук участвовал в конкурсах для сценаристов.

В 1996 году он дебютировал как режиссер с низкобюджетной драмой "Крокодил". По сюжету главный герой - бандит по прозвищу Крокодил - спасает девушку, пытавшуюся совершить суицид, после чего переосмысливает свою жизнь благодаря возникшему чувству любви. В том же году фильм был продемонстрирован на Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея) и получил положительные отзывы критиков.

Затем были драмы о представителях социальных низов "Дикие животные" (1997), "Отель "Птичья клетка" (1998). Скандально известный "Остров" (2000) был удостоен номинации на "Золотого льва" и специального приза Венецианского кинофестиваля в 2000 г. ("Премия Сети продвижения азиатского кино"). В этом фильме проявился ставший впоследствии знаменитым стиль Ким Ки Дука - парадоксальность сюжетного замысла, медленный ритм, немногословное повествование. Именно с этой картины европейские критики начали говорить о Ким Ки Дуке, как о новом голосе азиатского кинематографа.

Одной из самых известных картин Ким Ки Дука считается философская притча "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003), где режиссер размышляет о человечности и возможности духовного перерождения через искупление и прощение. Фильм был тепло принят критиками и зрителями и стал коммерчески успешным. Драмы 2004 года "Самаритянка" и "Пустой дом" были отмечены многочисленными международными кинонаградами, в том числе за лучшую режиссуру - "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля и специальной режиссерской награды Венецианского фестиваля. В 2012 году его драма "Пьета" завоевала пять премий Венецианского кинофестиваля, включая "Золотого льва" за лучший фильм.

Всего Ким Ки Дук снял 25 лент, одна из последних - триллер "Человек, место, время и снова человек" (2018), в которой он размышляет о природе человеческого греха. Кроме того, он написал сценарии для более 30 фильмов, а также выступал в качестве оператора, продюсера, монтажера и даже актера.

Ким Ки Дук возглавлял жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля в 2019 году. В ноябре того же года режиссер стал председателем жюри основного конкурса IV Сочинского международного кинофестиваля.

Режиссер не афишировал свою личную жизнь. Последние годы жил в Европе.