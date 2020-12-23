Случаи высылки иностранных дипломатов из России

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2020 года Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. Мера предпринята в ответ на высылку 8 декабря из этой страны двух российских дипломатов, которых обвинили "в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях". Это шестой случай выдворения иностранных дипслужащих из России с начала этого года.

ТАСС подготовил материал об этих инцидентах.

15 июня 2020 года Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата. Это было сделано в качестве ответной меры на высылку из Чехии двух российских дипсотрудников 5 июня. Тогда поводом послужил разразившийся в конце апреля скандал, связанный со слухами о перевозке в Прагу яда рицина для отравления местных политиков, которые имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу (они оказались вымышленными). Посольство России назвало случившееся провокацией. 16 июня дипломаты покинули Россию.

24 августа 2020 года Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии в РФ. Это стало ответом на решение австрийской стороны о высылке из страны сотрудника российского диппредставительства, действия которого "противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях".

28 августа 2020 года в МИД РФ заявили о высылке одного из старших дипломатов посольства Норвегии в России. Это ответная мера на "недружественную акцию норвежских властей, объявивших российского дипломата персоной нон грата". Об инциденте стало известно 19 августа. По версии норвежской стороны, выдворение связано "со шпионским расследованием".

31 августа 2020 года МИД РФ объявил о решении выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве. Это стало ответной мерой на высылку трех российских дипломатов из Словакии 6 августа. Тогда их обвинили в "злоупотреблении с выданными генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге визами", в результате чего "было совершено серьезное преступление на территории иного государства - члена НАТО и Евросоюза".

12 октября 2020 года Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата в ответ на высылку из Болгарии 23 сентября двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.