Случаи массового отравления детей в России за последние пять лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 марта 2021 года после массового отравления в школах Красноярска были госпитализированы 56 человек. Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в городе зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от семи до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

ТАСС подготовил хронологию случаев массовых (50 и более госпитализированных) отравлений детей в России за последние пять лет. С начала 2016 года зафиксировано не менее 11 таких инцидентов (без учета ЧП 2 марта 2021 года в Красноярске). Пять из них произошли на территории Дагестана.

1 мая 2016 года из детского лагеря "Дружба" (Ижевск, Удмутрия) с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 99 человек - 82 ребенка и 17 взрослых, в том числе пять сотрудников пищеблока. У больных были выделены норовирус, ротавирус и стафилококк. По данным регионального управления Роспотребнадзора, территория лагеря находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии, обработка помещений от грызунов не проводилась с сентября 2016 года. Дети в лагере не были обеспечены питьевой водой и употребляли в обеденном зале воду из-под крана. 19 работников организации были отстранены от работы, Роструд оштрафовал лагерь на 800 тыс. рублей.

В период с 27 октября по 2 ноября 2016 года в Махачкале (Дагестан) с острой кишечной инфекцией после отравления питьевой водой были госпитализированы 675 человек, из них 497 детей. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вспышка кишечной инфекции в городе была связана с паводком в результате ливней и недостаточной очисткой воды.

С 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года в Первоуральске (Свердловская область) было зарегистрировано более 120 случаев острой кишечной инфекции, из них 113 - у несовершеннолетних. Большинство детей госпитализировали в инфекционное отделение детской городской больницы, часть заболевших также проходила амбулаторное лечение. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы питьевой водопроводной воды, по результатам исследования в части проб был обнаружен ротавирус группы "А".

2 августа 2017 года на турбазе "Группа-Дали" на побережье озера Байкал в Бурятии отравились и были госпитализированы 77 человек, в том числе 66 детей. У пострадавших были диагностированы ротовирусная и норовирусная инфекции. Турбаза принимала детей на отдых без специального разрешения и не входила в реестр детских оздоровительных лагерей в республике.

13-15 января 2018 года в Люберцах 50 детей и 12 взрослых были госпитализированы из Кадетской школы с признаками острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор сообщал об обнаружении в анализах пострадавших возбудителя сальмонеллеза. Предположительным источником заражения был винегрет, который подавали в столовой школы.

8 июня 2018 года в детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" (Кушвинский городской округ, Свердловская обл.) отравились и были госпитализированы 65 человек - 63 ребенка и двое вожатых. Источником кишечной инфекции оказались сотрудники пищеблока - повар и мойщица посуды.

13 августа 2018 года из детского лагеря "Спартак" в Шамильском районе Дагестана госпитализировали с отравлением 86 человек (83 ребенка и три сотрудника лагеря). Факторами передачи инфекции послужили пищевые продукты, поставленные в лагерь без сопроводительных документов.

В марте 2019 года в Хасавюрте (Дагестан) с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 104 человека, из них около 90 детей.

11 ноября 2019 года в Кропоткин (Краснодарский край) в больницы с признаками кишечной инфекции попали 65 детей - учащиеся семи школ города. По сообщению главврача кропоткинской городской больницы Елены Грековой, части детей был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция, норовирус", остальным - "острый гастроэнтерит".

6-21 января 2020 года в Кизляре (Дагестан) было зарегистрировано 324 случая острой кишечной инфекции, 168 из них - у детей. Госпитализированы были 230 человек, в том числе 125 детей. Причиной массового отравления людей в городе, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.

8-13 января 2021 года в Буйнакске (Дагестан) с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы 83 человека, из них 69 детей. Всего же за медицинской помощью обратились 115 человек. Следственные органы СК РФ по Дагестану назвали предварительной причиной отравления загрязненную водопроводную воду. После инцидента работу школ и детских садов в городе приостанавливали до 17 января, было принято решение провести в городе вакцинацию населения против гепатита А.