Случаи выдворения российских дипломатов из Болгарии

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 марта 2021 года Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Это заявление прозвучало на фоне шпионского скандала. 19 марта болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

О случаях выдворения российских дипслужащих из Болгарии - в материале ТАСС.

8 октября 2019 года прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже в пользу российских спецслужб. Вместе с тем дело было приостановлено, так как "лицо имеет дипломатический иммунитет". 29 октября сотрудник посольства РФ был объявлен персоной нон грата, а 30 октября покинул Болгарию. 5 декабря Россия в качестве зеркального ответа объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве.

24 января 2020 года власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура ранее завела дело о шпионаже. В посольстве РФ в Софии заявили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Официально о высылке болгарских дипломатов из России после этого не сообщалось.

23 сентября 2020 года МИД Болгарии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже. Сообщалось, что эти "два лица общались с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В определенных случаях болгарским гражданам были обещаны и предоставлялись финансовые вознаграждения". Как утверждается, россияне якобы занимались разведывательной деятельностью в Болгарии с 2016 года, собирая информацию о планах по модернизации болгарской армии и поддержке технической готовности военной техники. 12 октября в ответ Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата.

18 декабря 2020 года Болгария объявила персоной нон грата военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве РФ в Софии, после того как прокуратура выдвинула в отношении него обвинения в шпионаже. По утверждениям прокуратуры, дипломат, имя которого не называлось, "собирал информацию" о численности дислоцированных в стране военнослужащих США. 28 декабря Россия в ответ заявила о высылке помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова.