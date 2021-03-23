Случаи отставок глав регионов в связи с утратой доверия президента

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства. 21 марта правоохранительные органы задержали Белозерцева по подозрению в получении взятки на общую сумму, превышающую 31 млн рублей, 22 марта его арестовал Басманный суд Москвы.

О случаях отставок глав российских регионов из-за утраты доверия главы государства - в материале ТАСС.

Законодательные основы для отставок в связи с утратой доверия президента

Президент РФ имеет право досрочно прекратить полномочия высших должностных лиц регионов в связи с утратой ими доверия в соответствии со статьей 19 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (от 6 октября 1999 года). Соответствующие поправки в документ были внесены 11 декабря 2004 года.

Основанием для такого решения могут послужить выявленные факты коррупции, а также ненадлежащее исполнение главами регионов своих обязанностей.

Статистика

С 2005 году в России 12 губернаторов лишились должностей в связи с утратой доверия президента РФ (без учета Ивана Белозерцева). В отношении девяти из них были возбуждены уголовные дела: восемь - по обвинению в коррупции, одно - по обвинению в организации убийств.

Хронология отставок

В 2005 году первым губернатором, отрешенным от должности в связи с утратой доверия главы государства, стал руководитель Корякского автономного округа Владимир Логинов. 9 марта он был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей руководителя округа. В январе 2004 года против ряда должностных лиц администрации было заведено уголовное дело о срыве сроков завоза топлива в населенные пункты региона и нецелевом использовании денежных средств, предназначенных на покупку энергоносителей. Владимир Логинов не привлекался к уголовной ответственности. В последние годы он проживал в Хабаровске, умер 17 октября 2016 года.

21 июля 2006 года президент отправил в отставку Алексея Баринова, руководителя Ненецкого автономного округа. Ранее, в мае 2006 года, в отношении Баринова было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере. 6 сентября 2007 года экс-губернатор был признан виновным лишь по одному пункту обвинений - в присвоении квартиры в Архангельске, приговорен к трем годам условного наказания. Впоследствии занимался бизнесом в Краснодарском крае.

10 мая 2007 года губернатор Амурской области Леонид Коротков был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента. В апреле 2007 года в отношении Короткова был возбужден целый ряд уголовных дел по статьям о превышении должностных полномочий, халатности, нецелевом расходовании средств и др. Однако после следственных действий в суд было передано только одно дело - по факту превышения должностных полномочий. 27 декабря 2010 годагородской суд Благовещенска оправдал Короткова, не найдя в его действиях состава преступления. В настоящее время экс-губернатор проживает за границей.

28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова, который возглавлял столицу с 1992 года. По словам Сергея Нарышкина, который на тот момент занимал пост руководителя администрации президента, решение было принято из-за "неэффективного управления городом" и "запредельного уровня коррупции" в Москве, допущенного мэром и его окружением. После отставки Юрий Лужков был вице-президентом Международного университета (Москва), занимался развитием собственных сельхозпредприятий. Умер в Германии 10 декабря 2019 года.

17 марта 2014 года указом президента Владимира Путина был отрешен от должности губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. В августе и сентябре того же года против Юрченко были возбуждены два уголовных дела по обвинению в превышении должностных полномочий во время проведения земельного аукциона, а также по факту незаконного перевода земель из одной категории в другую. 20 октября 2017 года экс-губернатор был приговорен к трем годам условного наказания. После отбытия наказания Юрченко занял пост управляющего ООО "Металлсервис-Новосибирск".

9 сентября 2014 года президент РФ отправил в отставку главу Брянской области Николая Денина в связи с утратой доверия. В ноябре того же года в отношении экс-губернатора было открыто уголовное дело о незаконном выделении из резерва обладминистрации около 22 млн рублей птицефабрике "Снежка", подконтрольной его семье. 19 ноября 2015 года Денин был приговорен к четырем годам колонии общего режима. После вступления приговора в силу исключен из партии "Единая Россия". В конце апреля 2018 года Николай Денин был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно.

25 марта 2015 года глава государства отрешил от должности губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток на сумму 522 млн рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего главу региона к 13 годам колонии строгого режима. Он также лишился членства в "Единой России". В июне 2018 года стало известно, что Хорошавину предъявлены новые обвинения в получении взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 года. Общая сумма взяток составила более 100 млн рублей.

30 сентября 2015 года Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия президента главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и мошенничестве. Позднее Гайзеру также предъявили обвинения в легализации денежных средств и получении взяток. Ущерб республике составил около 4,5 млрд рублей. 10 июня 2019 года суд приговорил бывшего чиновника к 11 годам колонии строгого режима, оправдав при этом по статье о создании преступного сообщества. Он был исключен из партии "Единая Россия". В июле 2020 года экс-главе Коми предъявили в окончательной редакции новое обвинение в превышении полномочий при выделении земельных участков под строительство в Сыктывкаре, ущерб оценен в 8,8 млн рублей.

28 июля 2016 года президент РФ отправил в отставку главу Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки от предпринимателей региона в общем размере около €600 тыс. 1 февраля 2018 года суд приговорил экс-главу региона к восьми годам колонии строгого режима.

4 апреля 2017 года глава государства отрешил от должности в связи с утратой доверия руководителя Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере на сумму более 140 млн рублей. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд республики приговорил Соловьева к десяти годам колонии строгого режима. 18 марта 2021 года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство бывшего главы республики и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью.

29 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Накануне, 28 января, Игнатьев был лишен членства в "Единой России". Поводом послужила скандальная видеозапись, на которой глава республики во время вручения сотрудникам МЧС новой техники заставил одного из пожарных подпрыгивать за ключами от машины. 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева его "абсолютно неприемлемым" поведением на посту губернатора. В мае 2020 года стало известно, что Михаил Игнатьев попытался оспорить указ президента в Верховном суде РФ, однако заседание суда не состоялось. Экс-губернатор был госпитализирован с двусторонней пневмонией, умер 18 июня 2020 года.

20 июля 2020 года глава государства отрешил от должности в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля 2020 года. По данным Следственного комитета России, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. После задержания губернатора в крае начались акции протеста в его поддержку. Бывший глава Хабаровского края находится под стражей. Следствие по делу завершено, фигуранты приступили к ознакомлению с его материалами.