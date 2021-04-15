Случаи массовой гибели детей при пожарах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 15 апреля 2021 года в селе Бызово (Свердловская область) в результате пожара в одноэтажном деревянном доме погибли пять детей. Пострадали еще пять человек - трое взрослых и два ребенка: мальчик 2017 года рождения и новорожденная девочка. В Минздраве региона ТАСС уточнили, что госпитализированные взрослые, а также мальчик находятся в тяжелом состоянии, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Хронология случаев массовой гибели детей при пожарах в России - в материале ТАСС. За последние пять лет на территории страны произошло 12 пожаров (с учетом ЧП в ночь на 15 апреля 2021 года), в которых погибли пять и более несовершеннолетних.

9 января 2016 года в селе Старый Кувак (Лениногорский район Татарстана) произошел пожар в одноэтажном жилом доме. На месте погибли пятеро детей и их мать, отец был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70-75% тела. Было установлено, что дом отапливался с помощью самодельных электрообогревателей, поскольку газ в нем отключили за неуплату. Главе сельского поселения предъявили обвинение в халатности, в июне 2016 года его приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей.

8 мая 2016 года в частном доме в городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, в том числе пятеро детей 2008-2013 годов рождения. Спастись удалось одному мужчине, который был госпитализирован с сильными ожогами. По данным СК РФ, основной причиной возгорания стало неисправное печное оборудование.

15 ноября 2016 года при пожаре в деревне Пеньково (Спировский район Тверской области) погибли шесть человек - женщина и пятеро детей. Также пострадал мужчина, госпитализированный в шоковом состоянии и с ожогами средней тяжести. По информации СК РФ, очаг пожара находился в хозяйственной пристройке. В ней был размещен домашний скот, помещение освещалось электрическими инфракрасными тепловыми лампами. Некорректное обращение с лампами привело к их перегреву, в результате чего загорелось сено, а затем и жилой дом.

7 августа 2017 года в деревне Угузево (Бирский район Башкирии) произошел пожар в деревянном жилом доме. В результате погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Еще три человека пострадали, из них двое были госпитализированы. В связи с ЧП власти Башкирии объявили 7 августа в республике днем траура. Как было установлено проверкой СК РФ, пожар возник из-за непотушенной сигареты.

3 декабря 2017 года при пожаре в жилом доме в поселке Степной (Искитимский район Новосибирской области) погибли пятеро детей - три мальчика в возрасте от восьми месяцев до трех лет и две девочки пяти и семи лет. В квартире также находился 32-летний отец детей Владимир Перфильев, который был госпитализирован с ожогами. СК РФ возбудил по факту гибели детей уголовное дело о халатности органов опеки. По данным следствия, мать малолетних детей скончалась в августе 2017 года, а отец злоупотреблял спиртным. 6 декабря он бежал из больницы, на следующий день был арестован полицией. Ему предъявили обвинения по статьям УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц". Искитимский районный суд рассматривал уголовное дело в закрытом режиме и 21 июня 2019 года приговорил Владимира Перфильева к трем годам и двум месяцам колонии общего режима.

22 января 2018 года в частном двухэтажном доме в поселке Седельниково (Омская область), где проживала семья с семью приемными детьми, произошел пожар. Жертвами стали пятеро детей - сестры шести и десяти лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Приемная мать была госпитализирована, еще двое детей и их приемный отец не пострадали. Возгорание вызвал взрыв газового баллона, который глава семьи накануне принес в дом. В связи с гибелью детей 23 января было объявлено в Омской области днем траура. По версии следствия, заправка баллона на газонаполнительном пункте была осуществлена с грубым нарушением норм безопасности (в 12-литровый баллон залили 11 литров газа вместо запрошенных восьми), что и привело к детонации. Как установил суд, владевший пунктом предприниматель Владимир Скиллер самовольно ввел его в эксплуатацию, не зарегистрировав в установленном порядке. В феврале 2020 года Седельниковский районный суд приговорил владельца сети газозаправочных станций Скиллера к трем с половиной годам лишения свободы условно, а оператора заправки Евгения Сердюкова - к четырем годам колонии общего режима. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящей инстанции, сочтя приговор слишком мягким. 3 июля 2020 Омский областной суд заменил Скиллеру условный срок на реальный: пять лет в исправительной колонии общего режима.

6 ноября 2018 года в городе Юрга (Кемеровская область) в результате пожара в частном доме погибли восемь человек, в том числе шестеро детей (один из пострадавших, 12-летний мальчик, скончался в больнице). Также была госпитализирована 42-летняя женщина. СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), о дальнейшем ходе расследования не сообщалось.

19 октября 2019 года в городе Ростов Ярославской области в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме №13 по ул. Ленинской погибли семь человек, в том числе пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет. Позднее в больнице скончалась одна из троих пострадавших - женщина 1965 года рождения. 20 октября 2019 года следователи задержали подозреваемого в совершении поджога - Александра Комарова 1982 года рождения, жителя Ярославской области. Ему предъявили обвинение по факту убийства двух и более лиц общеопасным способом. Следствие посчитало, что Комаров поджег лестницу в доме, где проживал школьник, обидевший его сына. 1 декабря 2020 года Ярославский областной суд признал Комарова виновным и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

29 апреля 2020 года в городе Выборг (Ленинградская область) при пожаре в частном доме на ул. Малая Водяная погибли восемь человек: шестеро детей в возрасте до восьми лет и их родители - женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения. После пожара в живых остался один ребенок. Семья состояла на учете как неблагополучная. В мае 2020 года обвинение по ч. 3 ст. 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц") было предъявлено начальнице отдела администрации Выборгского района. По данным СК, в марте 2019 года проверка условий жизни несовершеннолетних из многодетной семьи установила, что они проживали в антисанитарных условиях в мансарде здания, где имелись повреждения электропроводки. Следователи утверждают, что обвиняемая не приняла мер по устранению нарушений и не проинформировала вышестоящее руководство о сложившейся ситуации. Чиновницу поместили под домашний арест.

6 ноября 2020 года в городе Ельня (Смоленская область) в результате пожара в частном доме погибли семь человек, в том числе пять малолетних детей. Еще один взрослый был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") Уголовного кодекса РФ.

17 ноября 2020 года в городе Уяр (Красноярский край) в результате пожара в частном жилом доме №6 по ул. Сурикова погибли шесть человек - женщина и ее пятеро сыновей в возрасте от трех до 14 лет. Площадь пожара составила 15 кв. м. По предварительной версии следствия, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Горение могло начаться из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы.