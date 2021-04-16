Как менялись доходы президента и премьер-министра России с 2008 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2021 года опубликованы декларации о доходах президента и председателя правительства РФ за 2020 год. Президент Владимир Путин задекларировал 9 млн 995 тыс. рублей. Доходы премьер-министра Михаила Мишустина составили 19 млн 853 тыс. рублей. По сведениям пресс-службы, эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые премьер заработал ранее.

Законодательные основы декларирования доходов

Обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера для должностных лиц и членов их семей установлена федеральным законом от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". 29 декабря того же года в федеральный конституционный закон "О правительстве РФ" были внесены поправки, обязывающие членов кабинета министров представлять в налоговые органы сведения о своих доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем им и членам их семей по праву собственности. 18 мая 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал пакет антикоррупционных указов, которыми регламентирован круг чиновников и членов их семей, подающих декларации о доходах. В него, в частности, вошли президент, сотрудники его администрации, члены правительства. С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая расходы жен (мужей) и детей.

2008 год

Доход президента Дмитрия Медведева (занимал пост главы государства в 2008-2012 годах) составил 4 млн 140 тыс. рублей. В российских банках у него было девять счетов на общую сумму 2 млн 819 тыс. рублей. В декларации был указан земельный участок, принадлежащий Дмитрию Медведеву на правах аренды (4 700 кв. м), а также квартира в совместном пользовании с супругой (367,8 кв. м). Светлана Медведева в 2008 году задекларировала один банковский счет на сумму 135 тыс. рублей, два машиноместа общей площадью 32,5 кв. м и легковой автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска.

Председатель правительства Владимир Путин (2008-2012) задекларировал доход в размере 4 млн 722 тыс. рублей. Кроме того, он владел 230 акциями банка ОАО "Санкт-Петербург" стоимостью 230 тыс. рублей (в ценах 1997 года). В собственности Владимира Путина находилась квартира 77 кв. м, земельный участок в 1 500 кв. м и гараж площадью 12 кв. м. В бессрочном пользовании была задекларирована квартира площадью 153,7 кв. м, гараж площадью 18 кв. м. В числе имущества премьер-министр указал автомобили ГАЗ М-21 1960 года выпуска и ГАЗ М-21Р 1965 года выпуска, автоприцеп "Скиф" 1987 года выпуска. Супруга главы правительства - Людмила Путина - не имела доходов.

2009 год

Доход президента Дмитрия Медведева сократился на 19,44% и составил 3 млн 335 тыс. рублей. В российских банках у него было открыто 12 счетов на общую сумму 3 млн 575 тыс. рублей. В списке имущества президента появилось новое приобретение - автомобиль ГАЗ-20 "Победа" 1948 года выпуска. Премьер-министр Владимир Путин заработал в 2009 году 3 млн 890 тыс. рублей (на 17,62% меньше, чем в прошлом году). В декларации 2009 года отсутствовала информация о владении акциями банка ОАО "Санкт-Петербург", но премьер задекларировал автомобиль ВАЗ "Нива". Людмила Путина заработала 582 рубля.

2010 год

Доход президента Дмитрия Медведева вырос на 1,29%, составив 3 млн 378 тыс. рублей. В российских банках у него было 14 счетов на общую сумму 4 млн 961 тыс. рублей. Светлана Медведева доходов не задекларировала. Изменений в составе недвижимости и автопарка семьи Медведевых не произошло. Доход премьер-министра Владимира Путина в 2010 году вырос на 29,61% - до 5 млн 42 тыс. рублей. Его супруга в качестве годового дохода указала 146 тыс. рублей. Задекларированные данные об имуществе остались без изменений.

2011 год

Глава государства Дмитрий Медведев заработал 3 млн 371 тыс. рублей, на 0,21% меньше, чем в предыдущем году. В отечественных банках у него было 15 счетов на общую сумму 5 млн 178 тыс. рублей. Светлана Медведева доходов в 2011 году не получала, на ее банковских счетах было всего 27 рублей. Перечень имущества Дмитрия и Светланы Медведевых с 2010 года не изменился. Глава правительства Владимир Путин задекларировал 3 млн 661 тыс. рублей, что на 27,39% меньше, чем в 2010 году. Доход его жены составил 443 тыс. рублей. В списке имущества супругов изменений не произошло.

2012 год

Зарплата Владимира Путина, занявшего в мае 2012 года пост президента, выросла на 58,18% - до 5 млн 791 тыс. рублей. Доход его супруги составил 121 тыс. рублей. В списке их имущества изменений не произошло. Доход Дмитрия Медведева, который возглавил правительство, увеличился на 72,47% и составил 5 млн 814 тыс. рублей. Согласно декларации, премьер-министр по-прежнему владел автомобилями ГАЗ-20 "Победа", ГАЗ-21, а также квартирой площадью в 367,8 кв. м и земельным участком площадью 4 700 кв. м. Доход супруги в декларации за 2012 год указан не был.

2013 год

По итогам года доход президента Владимира Путина сократился на 36,59% и составил 3 млн 672 тыс. рублей. Изменений в собственности и имуществе главы государства не произошло. Премьер-министр Дмитрий Медведев задекларировал 4 млн 260 тыс. рублей, что было меньше прошлогоднего показателя на 26,73% (доход супруги не указан). Сведения об имуществе премьера также не изменились. Его жене по-прежнему принадлежали два машиноместа и автомобиль Volkswagen Golf, в пользовании была указана квартира площадью 367,8 кв. м.

2014 год

Президент Владимир Путин увеличил свой доход на 108,44% (почти в 2,1 раза) - до 7 млн 654 тыс. рублей. Председатель правительства Дмитрий Медведев заработал 8 млн 52 тыс. рублей, что почти в два раза больше, чем в 2013 году. Такой рост доходов был обусловлен указом о повышении денежного вознаграждения президенту и председателю правительства России, чья зарплата на тот момент отставала от доходов подчиненных. Сведения об имуществе, включая недвижимость и транспортные средства, у главы государства и семьи премьер-министра не изменились.

2015 год

Доходы президента и председателя правительства возросли: Владимир Путин задекларировал 8 млн 892 тыс. рублей (прирост на 16,17%), Дмитрий Медведев - 8 млн 768 тыс. рублей (на 8,89%). Сведения о недвижимости и транспортных средствах у президента и премьера остались прежними.

2016 год

Президент Владимир Путин заработал 8 млн 858 тыс. рублей, что на 0,38% меньше, чем в 2015 году. Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева по сравнению с прошлым годом сократились на 2,06% и составили 8 млн 587 тыс. рублей. Недвижимость и автопарк президента и премьер-министра остались прежними.

2017 год

Доход главы государства составил 18 млн 728 тыс. рублей, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Сумма дохода выросла на 9 млн 870 тыс. рублей (111%) по сравнению с 2016 годом. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал 8 млн 565 тыс. рублей, что на 21,6 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году (супруга доходов не имела). В аппарате правительства пояснили, что снижение общей суммы годового дохода главы кабинета "связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам". Сведения об имуществе, включая недвижимость и транспортные средства, у главы государства и семьи премьер-министра не изменились.

2018 год

Президент Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. рублей, что почти на 10 млн рублей (53,82%) меньше, чем в 2017 году. Доход председателя правительства Дмитрия Медведева составил 9 млн 918 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом он вырос на 15,8% (1 млн 353 тыс. рублей). В части имущества и транспортных средств в декларации президента и премьера изменений не произошло.

2019 год

Доход президента Владимира Путина составил 9 млн 727 тыс. рублей, увеличившись на 1 млн 79 тыс. рублей (12,48%) по сравнению с предыдущим годом. Заработок Дмитрия Медведева, который занимал пост председателя правительства до января 2020 года, составил 11 млн 51 тыс. рублей (на 1 млн 133 тыс. рублей, или 11,42% больше, чем в 2018 году). Состав имущества, которым владели Владимир Путин и Дмитрий Медведев не претерпел изменений. С 16 января 2020 года кабинет министров возглавляет Михаил Мишустин, ранее занимавший должность главы Федеральной налоговой службы. Его доход за 2019 год составил 18 млн 235 тыс. рублей. Супруга Михаила Мишустина заработала 54 млн 843 тыс. рублей. В пользовании нового премьера и его жены находились жилой дом площадью 861 кв. м и квартира 142 кв. м. В пользовании супруги главы правительства был земельный участок площадью 5 500 кв. м, она также владела автомобилем Ford Kuga.