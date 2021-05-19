Высказывания российских и иностранных политиков о Договоре по открытому небу

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2021 года Госдума РФ единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. ТАСС подготовил подборку высказываний политических деятелей об этом документе.

Высказывания американских политиков

45-й президент США Дональд Трамп (2017-2021): "Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (Договора - здесь и далее - прим. ТАСС). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение" (на пресс-конференции в Белом доме 21 мая 2020 года).

Экс-госсекретарь США Майкл Помпео (2018-2021): "По своей сути договор призван обеспечить всем подписавшим его сторонам более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества. Однако реализация и нарушение Россией ДОН подорвали эту центральную функцию договора по укреплению доверия и, по сути, способствовали росту недоверия и угрозы нашей национальной безопасности, сделав дальнейшее участие США неприемлемым" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен (2019-2021): "Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп-Дэвид или Бедминстер (резиденция и гольф-клуб Трампа). Так что они использовали договор недолжным образом" (в эфире канала Foxnews 22 мая 2020 года).

Бывший председатель двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США демократ Элси Хейстингс (2019-2021): "Договор по открытому небу на протяжении десятилетий поддерживал трансатлантическую безопасность и всегда пользовался поддержкой обеих партий именно благодаря своему вкладу в нашу безопасность, а также вкладу наших союзников и партнеров. Идеологическая оппозиция администрации Трампа соглашениям о контроле над вооружениями подрывает прозрачность и возможность прогнозирования в Европе в то время, когда американское лидерство необходимо больше всего" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Член комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США от Демократической партии Джин Шахин: "Президент Трамп стремительно катится по пути, который поставит нас в более опасное положение и заставит уступить лидирующие позиции США в мире. Опасное и ошибочное решение выйти из этого международного договора оказывает разрушительное воздействие на нашу способность вести воздушное наблюдение за Россией, но позволяет России продолжать наблюдательные полеты над базами США в Европе" (в своем аккаунте в Twitter 21 мая 2020 года).

Американские конгрессмены-демократы Адам Смит и Джеймс Купер: "Администрация Трампа продолжает давать РФ преимущество относительно контроля над вооружениями, что оставляет наших союзников и дислоцированные силы в Европе менее защищенными" (из совместного заявления от 21 мая 2020 года).

Член комитета Сената США по вооруженным силам республиканец Том Коттон: "Для господина Путина этот договор был всего лишь очередной схемой захвата военного и разведывательного преимущества над США и НАТО. Кроме того, договор был технически не работающим, таким же устаревшим и неуместным, как видеомагнитофон или кассетный магнитофон" (из заявления от 21 мая 2020 года).

Бывший глава ЦРУ США Майкл Хейден (2006-2009): "Выход США из ДОН - это безумие" (в Twitter 21 мая 2020 года).

Высказывания российских политиков

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: "Договор по открытому небу нашими американскими коллегами, по сути, развален. Они из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют? Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами" (в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда" 9 июля 2020 года).

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: "США не нужна заморозка и продление [ДОН], им нужна проверка, верификация, причем в тех форматах, которые давно ушли в прошлое, и возврата к ним быть не может" (на встрече с журналистами 16 ноября 2020 г.); "Выход из ДОН, к моему глубочайшему удивлению, не вызывал никакого движения со стороны союзников США в Европе с целью сохранить этот документ. Они не предприняли ничего для того, чтобы обеспечить удовлетворение хотя бы минимальных наших требований" (в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале 28 января 2021 года).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Выход США из Договора по открытому небу коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников. Но и в этих условиях Российская Федерация предприняла максимум возможных усилий по спасению договора и предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над российской территорией" (комментарий 15 января 2021 года).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность. Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями и т.д. и т.п" (на встрече с журналистами 23 ноября 2020 года).

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: "Это [выход США] станет еще одним шагом американской администрации по разрушению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, вслед за развалом ДРСМД. Да и лекала те же: голословные обвинения в адрес РФ в нарушении положений ДОН с одновременных отказом от урегулирования аналогичных претензий в собственную сторону" (на пресс-конференции 21 мая 2020 года); "Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу - адекватная реакция на односторонний разрыв ДОН со стороны США и бездействие европейских партнеров в вопросах предоставления гарантий России о непередаче данных о наблюдательных полетах над территорией РФ американской стороне" (на пресс-конференции 15 января 2021 года).

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: "Первое и главное - Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация - это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора" (в комментарии агентству ТАСС 11 мая 2021 года).

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России (2015-2017) Виктор Бондарев: "В свое время, когда ДОН только заключался, он играл важную роль и для обеспечения военной безопасности, и для построения транспарентных отношений между государствами. Сегодня же с сугубо военной точки зрения этот документ частично утратил актуальность, так как все те сведения, которые можно почерпнуть из наблюдательных полетов, в принципе не являются какой-то архисекретной информацией. Россия предложила компромиссный вариант, который позволил бы нам остаться в договоре, при этом не пренебрегая нашими национальными интересами. В частности, натовским странам из числа действующих членов договора было рекомендовано взять на себя обязательства по неразглашению информации, полученной в результате наблюдательных полетов, тем странам, которые членами договора не являются или перестают быть. Однако контрагенты отклонили наши предложения" (в комментарии агентству ТАСС 11 мая 2021 года).

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов: "Мы бы хотели участвовать в этом договоре. Это не наше решение, мы вынуждены выходить из него после того, как из него вышли США" (в эфире телеканала "Россия 24" 29 апреля 2021 года).

Высказывания европейских политиков

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: "Наша позиция по этому соглашению не менялась - мы считаем договор важной частью архитектуры контроля над вооружениями, вкладом в формирование взаимного доверия и безопасности на Северном полушарии от Владивостока до Ванкувера. Федеральное правительство, разумеется, будет и дальше его соблюдать" (из заявления 22 ноября 2020 года).

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр: "Я очень сожалею в связи с объявлением правительства США о выходе из договора. Все стороны должны предпринять усилия для того, чтобы сохранить это важное соглашение и предотвратить выход США из него. Мы продолжим выполнять договор" (в Twitter 22 мая 2020 года).

Заявление МИД Франции: "Франция сожалеет о решении США выйти из Договора об открытом небе. Действие этого договора обеспечивает нам прозрачность и увеличивает предсказуемость в сфере военной деятельности, в частности в отношении России" (24 ноября 2020 года).

Заявление МИД Великобритании: "Великобритания сохранит приверженность Договору по открытому небу, который идет на пользу евроатлантической безопасности, обеспечивая взаимопонимание сторон и повышая доверие посредством транспарентности в военной сфере" (24 ноября 2020 года).

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде: "Швеция сожалеет о том, что США объявили о намерении выйти из ДОН, который играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе" (в Twitter 21 мая 2020 года); "Венский документ и ДОН играют центральную роль в том, чтобы снижать напряженность и способствовать сотрудничеству" (на видеоконференции Фонда Карнеги в Вашингтоне 28 января 2021 года).

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде: "Норвегия разочарована тем, что Россия намеревается выйти из договора. Этот договор является важным вкладом в снижение риска и поддержание нашей общей безопасности. Мы с беспокойством смотрим на то, как разрушаются механизмы контроля над вооружениями. Норвегии видит в договоре общую структуру безопасности, которая служила так интересам союзников, так и России" (заявление 16 января 2021 года).

Официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Пьер Ален Эльчингер: "Швейцария не является участницей Договора по открытому небу, а имеет статус наблюдателя в Консультативной комиссии по открытому небу. Швейцария считает Договор по открытому небу существенным элементом механизма транспарентности и доверия в области безопасности в Европе. Его сохранение, таким образом, соответствует интересам Швейцарии. ФДИД призывает стороны Договора по открытому небу активно трудиться в рамках договора над решением возможных спорных вопросов, чтобы сохранить этот инструмент" (из заявления агентству ТАСС 15 января 2021 года).

Официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну: "Греция полностью поддерживает Договор по открытому небу при убеждении, что он является составным фактором режима контроля обычных вооружений в евроатлантическом пространстве. Касаясь всего, что сегодня поставлено на карту, мы должны дать приоритет открытому диалогу с целью укрепления постепенно взаимного доверия" (на брифинге 21 января 2021 года).

Заявление МИД Белоруссии: "Выход Вашингтона из ДОН подрывает жизнеспособность договора, приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности. Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями" (23 ноября 2020 года)

Заявление МИД Польши: "Мы с разочарованием отмечаем заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о начале внутренних процедур по прекращению действия Договора по открытому небу. До сих пор договор был важным элементом архитектуры европейской безопасности, служащим укреплению доверия и прозрачности в военной деятельности" (18 января 2021 года).

Совместное заявление МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции: "Мы сожалеем в связи с объявлением администрации США о намерении выйти из Договора об открытом небе. Мы также разделяем обеспокоенность США по поводу выполнения Россией положений этого соглашения. Договор об открытом небе является важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Мы продолжим соблюдать Договор об открытом небе, который имеет очевидную ценность для контроля над обычными вооружениями и нашей общей безопасности" (22 мая 2020 года).

Высказывания китайских политиков

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: "Этот шаг США вместе с последними действиями по выходу из ряда договоров является проявлением мышления холодной войны, политики односторонних действий. Еще один пример негативного проявления отказа от своих международных обязательств" (из заявления 22 мая 2020 года).

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин: "Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами. Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников" (на брифинге 18 января 2021 года).

Высказывания представителей международных организаций

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Россия на протяжении многих лет вводила ограничения, несовместимые с действием данного договора, в том числе на полеты в районе Калининграда, и ограничивала полеты над своей территорией близ границ с Грузией. Продолжающееся избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евро-Атлантического региона" (из заявления на экстренном заседании Совета НАТО 22 мая 2020 года).

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (2017-2020): "Договор является одним из столпов безопасности, имеющих решающее значение для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход [США из договора] подрывает нашу безопасность" (в Twitter 22 мая 2020 года).

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик: "Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями. Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам" (в ходе видеоконференции 21 мая 2020 года).