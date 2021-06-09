История и характеристики Амурского газоперерабатывающего завода

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи принял участие в запуске первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром". ТАСС подготовил материал об этом предприятии.

Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) расположен в 15 км к северу от города Свободный (Амурская область). Предприятие имеет важное значение в технологической цепочке при поставках по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Сырьем для АГПЗ служит газ с Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская обл.) месторождений.

Новый ГПЗ после ввода в эксплуатацию в полном объеме станет самым мощным в России. На нем будет ежегодно перерабатываться 42 млрд куб. м природного газа. В состав АГПЗ входит крупнейшее в мире предприятие по производству гелия (до 60 млн куб. м в год).

Площадь территории завода - 800 га, всего на нем будет занято около 3 тыс. человек.

В рамках проекта была создана автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, строится жилой микрорайон на 5 тыс. человек. 20 апреля 2021 года в эксплуатацию была введена Свободненская теплоэлектростанция мощностью 160 МВт, которая предназначена для снабжения АГПЗ электричеством и технологическим паром.

История проекта

3 сентября 2007 года Министерство промышленности и энергетики РФ своим приказом утвердило государственную "Программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона" ("Восточная газовая программа"). Документ предусматривал строительство на Дальнем Востоке новых ГПЗ, в том числе для производства гелия.

21 мая 2014 года "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали контракт по поставкам российского газа в КНР по новому газопроводу "Сила Сибири" (его запуск состоялся 2 декабря 2019 года).

3 июля 2014 года "Газпром" зарегистрировал дочернюю компанию ООО "Газпром переработка Благовещенск".

Соглашение о намерениях по строительству завода было подписано 4 сентября 2015 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Подписи под документом поставили председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

28 июля 2015 года "Газпром" подписал контракт с главным подрядчиком проектирования и строительства - "ОАО "НИПИгазпереработка" (НИПИГАЗ, входит в холдинг "Сибур"), тогда же была названа общая стоимость строительства - 790,6 млрд рублей.

Торжественная церемония начала строительства АГПЗ состоялась 14 октября 2015 года, команду для нее по видеосвязи дал Владимир Путин.

В январе 2016 года "Газпром" заключил соглашение с немецкой компанией Linde на поставку основного технологического оборудования для получения гелия. Также в 2016-2017 годам к участию в проекте были подключены китайские компании China Petroleum Engineering & Construction Corporation, Sinopec, Gezhouba Group и итальянская Maire Tecnimont.

3 августа 2017 года Владимир Путин в ходе визита на площадку АГПЗ дал старт заливке фундамента.

В 2021 году будут введены в строй первые две технологические линии завода мощностью 14 млрд куб. м газа в год. Остальные четыре линии будут вводиться последовательно до января 2025 года.