Хронология катастроф российской противопожарной авиации

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению природных пожаров в районе турецкого города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту находились восемь человек - пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли. Бе-200 из состава Морской авиации Военно-морского флота России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров.

До авиационного происшествия 14 августа 2021 года сообщалось о двух катастрофах российской специальной авиации, привлекавшейся к борьбе с природными пожарами. Жертвами этих инцидентов стали в общей сложности 22 человека.

3 мая 2003 года в Читинской области близ поселка Новокручининский потерпел крушение вертолет Ми-26Т (регистрационный номер RA-06075, бортовой - "212 желтый") МЧС России. Воздушное судно занималось тушением лесного пожара. После очередного сброса воды трос водосливного устройства попал в хвостовой винт вертолета, в результате чего машина потеряла управление, упала на землю и сгорела. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту: семь членов экипажа, сотрудник авиационной лесоохраны и четыре журналиста - корреспонденты телеканала "Россия" и "Еженедельного журнала".

1 июля 2016 года транспортный самолет Ил-76ТД (регистрационный номер RA-76840, собственное имя "Николай Каманин") ФГБУ "Аварийно-спасательная компания МЧС России", участвовавший в тушении лесных пожаров в Качугском районе Иркутской области, перестал выходить на связь. 3 июля того же года обломки самолета были обнаружены на склоне сопки в 9 км юго-восточнее населенного пункта Рыбный Уян. На борту находились 10 человек, они погибли. Все были посмертно награждены Орденом Мужества. В числе вероятных причин катастрофы назывались технические неполадки или ошибки пилотирования в условиях задымления и ограниченной видимости. По состоянию на август 2021 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал только промежуточный отчет о расследовании катастрофы, в котором не указываются ее причины.