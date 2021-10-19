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Пандемия COVID-19

Как в России вводили нерабочие дни из-за коронавируса

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Вице-премьер Татьяна Голикова, выступившая с этим предложением, заявила, что существующий уровень коллективного иммунитета к ковиду в России не позволяет существенно влиять на смертность от инфекции. Вопрос об объявлении нерабочих дней будет рассмотрен президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября.

Впервые нерабочие дни в контексте пандемии были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта 2020 года. Глава государства обратился с телеобращением к гражданам РФ в связи с распространением коронавируса. Президент сообщил, что намеченное на 22 апреля голосование по изменениям в Конституцию России переносится из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в стране и объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением заработной платы.

В тот же день президент подписал указ, регламентировавший вводимый режим. Согласно документу нерабочие дни не распространялись на работников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, средств массовой информации, а также предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, режим нерабочих дней не коснулся организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

2 апреля 2020 года Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. Соответствующим указом президента от 2 апреля главам субъектов РФ были предоставлены дополнительные полномочия, согласно которым они получили право решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом у себя в регионах и изменять список отраслей, чья деятельность должна быть приостановлена. 28 апреля президент продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Затем этот режим не продлевался, Владимир Путин объявил о новом пакете мер по поддержке экономики. Продолжительность нерабочих дней в итоге составила 42 дня.

На федеральном уровне российские власти вернулись к практике введения режима нерабочих дней весной 2021 года в связи с новым всплеском заболеваемости. 23 апреля 2021 года глава государства Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы между майскими праздниками - с 4 по 7 мая. Таким образом, период отдыха продлился с 1 по 10 мая 2021 года включительно. При этом власти регионов не вводили ограничения на работу предприятий общественного питания и торговли.

Из-за сложной эпидобстановки нерабочие дни вводились на региональном уровне. Так, в Москве 12-21 июня 2021 года действовал "режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день". В основном он коснулся органов исполнительной власти, социальных учреждений, в т.ч. центров госуслуг и ЗАГСов, учреждений помощи семье и детям, центров "Моя работа" и "Моя карьера" и других, работа общепита, предприятий торговли и прочего не ограничивалась.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля 2021 года местные власти запрещали деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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