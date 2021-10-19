Как в России вводили нерабочие дни из-за коронавируса

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Вице-премьер Татьяна Голикова, выступившая с этим предложением, заявила, что существующий уровень коллективного иммунитета к ковиду в России не позволяет существенно влиять на смертность от инфекции. Вопрос об объявлении нерабочих дней будет рассмотрен президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября.

Впервые нерабочие дни в контексте пандемии были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта 2020 года. Глава государства обратился с телеобращением к гражданам РФ в связи с распространением коронавируса. Президент сообщил, что намеченное на 22 апреля голосование по изменениям в Конституцию России переносится из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в стране и объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением заработной платы.

В тот же день президент подписал указ, регламентировавший вводимый режим. Согласно документу нерабочие дни не распространялись на работников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, средств массовой информации, а также предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, режим нерабочих дней не коснулся организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

2 апреля 2020 года Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. Соответствующим указом президента от 2 апреля главам субъектов РФ были предоставлены дополнительные полномочия, согласно которым они получили право решать, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом у себя в регионах и изменять список отраслей, чья деятельность должна быть приостановлена. 28 апреля президент продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Затем этот режим не продлевался, Владимир Путин объявил о новом пакете мер по поддержке экономики. Продолжительность нерабочих дней в итоге составила 42 дня.

На федеральном уровне российские власти вернулись к практике введения режима нерабочих дней весной 2021 года в связи с новым всплеском заболеваемости. 23 апреля 2021 года глава государства Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы между майскими праздниками - с 4 по 7 мая. Таким образом, период отдыха продлился с 1 по 10 мая 2021 года включительно. При этом власти регионов не вводили ограничения на работу предприятий общественного питания и торговли.

Из-за сложной эпидобстановки нерабочие дни вводились на региональном уровне. Так, в Москве 12-21 июня 2021 года действовал "режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день". В основном он коснулся органов исполнительной власти, социальных учреждений, в т.ч. центров госуслуг и ЗАГСов, учреждений помощи семье и детям, центров "Моя работа" и "Моя карьера" и других, работа общепита, предприятий торговли и прочего не ограничивалась.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля 2021 года местные власти запрещали деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.