Основные положения закона об организации публичной власти в субъектах РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", принятый Госдумой 14 декабря и одобренный Советом Федерации 15 декабря текущего года.

ТАСС подготовил материал об истории принятия закона и некоторых его основных положениях.

Внесение законопроекта в Госдуму РФ

27 сентября 2021 года в Государственную думу РФ был внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ, принятых в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Документ разработали председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Законопроект определяет принципы деятельности руководства субъектов РФ и устанавливает, что федеральные, региональные органы власти и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

Принятие закона

Законопроект находился в совместном ведении регионов с федеральным центром, для его принятия была необходима поддержка не менее двух третей от 85 субъектов РФ. Документ одобрило большинство российских регионов. Против высказались депутаты Государственного совета Татарстана. По мнению председателя комитета республиканского парламента по государственному строительству Альберта Хабибуллина, отдельные положения внесенного законопроекта "противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства".

9 ноября 2021 года Госдума приняла законопроект в первом чтении: за высказались 317 депутатов, против - 66, воздержались 12. Ко второму чтению было предложено около 200 поправок в текст документа. 9 декабря нижняя палата парламента приняла проект закона в основном чтении: за проголосовали 332 депутата, против - 87, воздержались двое. При этом для внесения новых поправок в законопроект его было решено вернуть к процедуре второго чтения, а затем уже принять в окончательном чтении.

14 декабря Госдума РФ приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. 15 декабря его одобрил Совет Федерации РФ.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Отдельные положения, в т. ч. о наименовании и полномочиях руководителей регионов и заксобраний, вступают в силу 1 июня 2022 года. Ряд статей документа, включая общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, субъекта РФ и местного самоуправления, начнут действовать с 1 января 2023 года.

Новые требования к наименованиям органов власти

Одним из наиболее спорных положений закона стало требование единообразного подхода к наименованию органов госвласти субъектов РФ. Закон ограничивает использование в названиях органов исполнительной и законодательной власти слов и словосочетаний, "составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти". Предлагается общее для всех регионов наименование высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". Конституцией (уставом) региона может быть предусмотрено дополнительное название должности его руководителя, однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента РФ. При этом изменений названий должностей руководителей городов федерального значения не предусматривается.

Название законодательного органа субъекта РФ, согласно закону, также не может включать в себя словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

В настоящее время в 18 из 85 российских регионов высшим должностным лицом является глава республики, в 59 - губернатор, в трех (республиках Алтай, Тыва и Хакасия) - глава - председатель правительства, в двух (Тамбовской и Липецкой областях) - глава администрации. В Краснодарском крае должность руководителя исполнительной власти носит наименование "глава администрации (губернатор)". В Москве высший орган исполнительной власти возглавляет мэр. Республикой Татарстан руководит ее президент, это единственный субъект Федерации, где наименование должности главы региона совпадает с наименованием высшего государственного поста в РФ.

Названия региональных парламентов в настоящее время также не унифицированы. В 29 субъектах они именуются "Законодательное собрание", еще в 29 регионах в названиях парламентов есть слово "дума". В 11 республиках РФ законодательную власть осуществляют парламенты, в наименовании которых присутствует слово "государственный" (советы или собрания), в пяти республиках - "народный" (собрания или хуралы), еще в пяти действуют собрания или советы депутатов, в трех республиках законодательный орган называется просто "парламент". В Тыве представительный орган имеет название "Верховный хурал", в Хакасии именуется Верховным советом, в Карелии - Законодательным собранием.

Полномочия и сроки полномочий глав субъектов

Закон закрепил единый срок полномочий главы региона - пять лет (до настоящего времени срок их полномочий определялся регионом, но не мог превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это было ранее предусмотрено действующим законодательством. Регионы сами будут решать вопрос о числе сроков, которые глава субъекта сможет занимать.

В соответствии с законом о публичной власти руководителем региона не может быть избрано лицо с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет. Высшее должностное лицо субъекта РФ не может одновременно совмещать другие посты или заниматься иной оплачиваемой работой, а также входить в руководство иностранных некоммерческих организаций. На прямых выборах главы региона для кандидатов от партий или самовыдвиженцев предусмотрен так называемый муниципальный фильтр - их выдвижение должны поддержать от 5 до 10% муниципальных депутатов и руководителей муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ. В случае непрямых выборов главы региона кандидатуры в заксобрание вносит президент РФ по предложению политических партий, представленных в парламенте субъекта РФ или в Госдуме.

Руководитель региона формирует структуру власти субъекта РФ, его правительство и определяет основные направления его деятельности. Глава субъекта может обратиться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы за неэффективность или вынести ему выговор. При этом сам руководитель региона может быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия по любым основаниям или в связи с выражением ему недоверия заксобранием. Ранее глава государства мог снять губернаторов с должности в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов.

В документе также прописаны нормы и правила организации выборов руководителей регионов, входящих в состав других субъектов РФ. Кроме того, предусмотрено зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

Положение о заксобраниях

Законом установлен перечень полномочий законодательных собраний регионов и определен срок полномочий депутатов одного созыва - пять лет со дня избрания и до дня начала работы нового созыва. Субъект Федерации может сам определять число депутатов, избираемых в заксобрание по партийным спискам. Указаны также случаи, при которых глава региона сможет распустить парламент.

Законом региона может быть предусмотрен порядок дистанционного участия депутатов в заседаниях.

Совместное ведение

Федеральный центр может участвовать в формировании органов исполнительной власти региона, отвечающих за сферы образования, здравоохранения, финансов и др. С профильными федеральными ведомствами будут согласовываться назначения кандидатов на должности руководителей соответствующих региональных министерств и структур или же их отставки. В дальнейшем изменения полномочий субъектов Федерации будут согласовываться с Госсоветом РФ, только после этого в закон можно будет вносить поправки.

Согласно закону срок предоставления отзывов руководством субъектов РФ на законопроекты совместного ведения с федеральным центром останется прежним - 30 дней (в редакции первого чтения общий срок рассмотрения регионами законопроекта предлагалось сократить до 15 дней). При этом регламентом Госдумы РФ могут быть предусмотрены случаи, когда он сократится до 15 дней.

Кроме того, сенаторы и депутаты Госдумы от региона, избранные как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, смогут участвовать и выступать на заседаниях заксобрания своего субъекта РФ.