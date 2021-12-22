Хронология уголовных дел в отношении глав российских административных центров

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2021 года стало известно, что в отношении главы Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году он, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, через посредника получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей. Мэр Краснодара задержан.

ТАСС рассказывает о том, как в России за последние пять лет привлекали к уголовной ответственности действующих и бывших руководителей административных центров и столиц субъектов РФ.

Глава Чебоксар Ирина Клементьева

18 мая 2017 года в отношении главы столицы Чувашии Ирины Клементьевой Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Она возглавляла город с ноября 2016 года. По данным следствия, в ноябре 2013 года Клементьева, являясь гендиректором муниципальной страховой компании "Чувашия-Мед", неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом от имени компании. Клементьева передала в аренду по заниженной стоимости часть нежилого помещения организации, учредителем которой являлся ее муж. По заниженной цене также был продан земельный участок. Впоследствии чиновница стала фигурантом еще ряда дел. В общей сложности в отношении Клементьевой было возбуждено 10 уголовных дел по ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По данным следствия общий ущерб от ее действий превысил 22,9 млн рублей. 19 июня 2017 года Клементьева ушла с поста главы Чебоксар по собственному желанию. Свою вину она не признала. В июле 2018 года уголовное дело было направлено в суд, однако в августе того же года судебное разбирательство было приостановлено из-за болезни обвиняемой. 21 июня 2019 года Ленинский районный суд Чебоксар приговорил Клементьеву к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин

19 декабря 2017 года по обвинению в получении взятки в крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ был задержан бывший мэр Нижнего Новгорода (возглавлял город в 2010-2015 годы), вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин. В тот же день суд Нижегородского района вынес постановление о его аресте. По версии следствия Сорокин, являясь главой города, лично получил взятку в размере $1 млн в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от владельца одной из строительных компаний. 26 марта 2018 года стало известно, что бывшему мэру предъявили обвинение в похищении человека в 2004 году. Ранее по этому делу были арестованы полковник МВД в отставке Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев. Уголовное дело против оперативников объединили в одно производство с делом Сорокина. Как выяснило следствие, в апреле 2004 года сотрудники МВД похитили Александра Новоселова, бывшего охранника вице-спикера нижегородского заксобрания, и вывезли его в лес для дачи показаний о покушении на Сорокина в 2003 году. 7 марта 2019 года суд приговорил Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей.

Глава Махачкалы Муса Мусаев

18 января 2018 года в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий при выделении земельных участков. 21 января чиновник был арестован. Как установило следствие, в 2016-2017 годы он незаконно предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. м, тем самым причинив ущерб бюджету Махачкалы на сумму свыше 48 млн рублей. 26 января Мусаев был отстранен от должности мэра. 15 октября 2018 года Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Ему также запретили в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы. В октябре 2019 года Мусаева условно-досрочно освободили.

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов

19 апреля 2018 года Главное следственное управление СК РФ возбудило в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова (2010-2015) и его заместителя уголовное дело о получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В 2012-2013 годах обвиняемые лично и через посредников получили от местного предпринимателя 17 млн рублей, обещая ему за это покровительство деятельности в сфере оказания ритуальных услуг и содействие в выделении земельного участка для строительства крематория на территории города. Кондрашов, который находился за пределами РФ, был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск. 22 мая 2018 года заочно арестован решением суда.

Мэр Оренбурга Евгений Арапов

14 августа 2018 года фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) стал мэр Оренбурга Евгений Арапов. По данным следствия, в мае 2018 года глава города и его заместитель Геннадий Борисов получили от гендиректора строительного предприятия "УКС- Инвест" 600 тыс. рублей за общее покровительство. Из этой суммы 400 тыс. рублей предназначалось Арапову. В октябре 2018 года в отношении мэра возбудили второе уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей в виде однокомнатной квартиры от депутата горсовета, учредителя ООО "ПСК Вектор" Андрея Ершова. 8 октября 2018 года полномочия Арапова на посту главы Оренбурга были досрочно прекращены. В начале декабря 2018 года следствие предъявило ему новые обвинения в получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Было установлено, что в 2016-2018 годы Арапов получил от директора компании "Статус" взятку в виде двух квартир за общее покровительство. В 2011-2012 годы он зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости, в результате чего получил прибыль на сумму свыше 14 млн рублей. 13 августа 2020 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил бывшего мэра к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн рублей.

Врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов

7 ноября 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали врио главы города, первого заместителя мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Он возглавлял городскую администрацию с января 2018 года, после ареста бывшего мэра столицы Дагестана Мусы Мусаева. В отношении Гасанова возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в марте 2018 года чиновник, действуя в интересах компании "Дормост", дал незаконное указание начальнику муниципального управления ЖКХ обеспечить победу организации в аукционе на проведение работ по ремонту дорог и улиц. В результате республике был причинен ущерб на сумму более 34 млн рублей. Гасанов полностью признал вину и возместил причиненный ущерб, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. 5 июля 2019 года Советский районный суд Махачкалы назначил Гасанову наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелев

27 марта 2019 года в отношении экс-мэра Биробиджана, столицы Еврейской автономной области, Евгения Коростелева было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Он возглавлял город с июня 2015 года, в начале марта 2019 года добровольно ушел с поста. По версии следствия, Коростелев, воспользовавшись своими полномочиями, обеспечивал реализацию незаконной схемы по освоению бюджетных денежных средств в сумме 44,7 млн рублей, выделенных на реализацию госпрограммы "Развитие образования". В марте 2021 года в Биробиджанском районном суде началось рассмотрение дела.

Главы администрации Элисты Окон Нохашкиев

8 мая 2019 года стало известно, что отношении главы администрации столицы Калмыкии Элисты Окона Нохашкиева возбудили дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по факту незаконного снятия денежных средств со счетов воспитанников элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей. По данным следствия, интернат в течение восьми лет приобретал за счет пенсий детей по инвалидности оборудование, одежду и так далее. Нохашкиев занимал пост главы города с апреля 2016 года, в конце мая 2019 года решением Ессентукского городского суда Ставропольского края был отстранен от должности. Бывший чиновник объявлен в розыск.

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов

13 июня 2019 года в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки был задержан бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее, 16 мая 2019 года, на форуме ОНФ одна из его участниц пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено 4,9 млн рублей, однако объект существует только по документам. 30 мая 2019 года Карабасов добровольно ушел в отставку. В ходе расследования было установлено, что в 2018 году он организовал хищение денег из городского бюджета. К совершению преступления он привлек начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани и гендиректора компании "Уютный двор 62". Последняя после заключения муниципального контракта подготовила акт выполненных работ, при этом фактически установка площадки не начиналась. Однако по указанию и.о. главы администрации Рязани были подписаны документы о ее приемке, после чего руководитель "Уютного двора 62" необоснованно получил из местного бюджета более 4,9 млн рублей. 20 декабря 2021 года Советский районный суд Рязани приговорил Сергея Карабасова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Экс-глава Элисты Вячеслав Намруев

18 ноября 2019 года стало известно, что в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева (2010-2019) и экс-депутата Элистинского городского собрания Игоря Мальмакова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении взятки по ч. 5. ст. 290 УК РФ. По данным следствия, с декабря 2017 года по май 2018 года бывший глава Элисты по предварительному сговору с Мальмаковым получил взятку в виде земельного участка общей площадью 418 кв. м, пообещав за это обеспечить принятие горсобранием изменений в генеральный план Элисты и в правила землепользования и застройки. 20 ноября 2019 года Намруев был арестован.

Бывший глава Кирова Владимир Быков

29 ноября 2019 года экс-глава Кирова (2007-2016) и бывший спикер Заксобрания Кировской области (2016-2019) генерал-майор Владимир Быков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в 2014-2016 годы он получил от местного предпринимателя 7,8 млн рублей за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива. Впоследствии в отношении Быкова возбудили новые дела о мошенничестве и растрате бюджетных средств. В частности, было установлено, что в 2007-2015 годы он и руководитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонид Яфаркин приобрели право на городской земельный участок, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн до 1,8 млн рублей. Затем Быков обеспечил получение заводом разрешения на строительство спорткомплекса и заключение между администрацией города и предприятием купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей. Эту землю обвиняемые продали по частям за более чем 126 млн рублей при его реальной стоимости свыше 165 млн. Кроме того, в 2010-2018 годы Быков, действуя в составе организованной группы, похитил у администрации города и ООО "Электронный проездной" не менее 34 млн рублей, заключив договор на покупку товаров и выполнение работ по завышенной стоимости. В ходе расследования для обеспечения возмещения причиненного ущерба был наложен арест на имущество Быкова общей стоимостью более 5,3 млн рублей а также денежные средства на банковских счетах и вкладах. В декабре 2020 года Первомайский районный суд Кирова начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы города.

Экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев

11 декабря 2019 года стало известно, что в отношении экс-главы Челябинска (2015-2018) и бывшего замгубернатора Челябинской области Евгения Тефтелева возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2015-2019 годы он совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска получил от руководителя строительной организации взятку в размере 2,5 млн рублей. За это чиновники обеспечивали покровительство компании при размещении заказов, заключении и исполнении контрактов на выполнение строительных работ на территории города. Тефтелев заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. В суде бывший чиновник полностью признал себя виновным в получении взятки в особо крупном размере. 28 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Тефтелева к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 37,5 млн рублей.

Мэр Томска Иван Кляйн

13 ноября 2020 года был задержан мэр Томска Иван Кляйн. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). На следующий день чиновнику предъявили обвинение, суд заключил его под стражу. Кляйн возглавлял город с 2013 года, ранее руководил ОАО "Томское пиво". 18 ноября 2020 года Кировский районный суд Томска временно отстранил его от должности главы города. По версии следствия, в 2016 году Кляйн, действуя в интересах "Томского пива", дал подчиненным незаконное указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке компании. Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в городе. На основании этих данных было отказано местному предпринимателю, который обратился с заявлением в мэрию, чтобы изменить статус земли около завода под строительство жилых домов. Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей. Кроме того, в 2015-2016 годах Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери земельного участка в Томске без проведения торгов и подписал необходимое постановление. Также с 2013 по 2020 год мэр лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", принимал управленческие решения в интересах компании и др. В общей сложности в отношении него было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и одно о незаконном предпринимательстве. 22 декабря 2021 года прокурор попросил суд назначить Ивану Кляйну наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мэр Орла Юрий Парахин

11 мая 2021 года стало известно, что в отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285) при строительстве в 2018 году дороги в Орловском районе. Тогда вместо двух улиц была отремонтирована дорога, ведущая к дому мэра. Сам Парахин пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. 22 сентября 2021 года мэру Орла предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. С него взята подписка о невыезде.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк

4 октября 2021 года следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Гуменюк возглавлял город с апреля 2019 года по май 2021 года. По версии следствия, в этот период мэр лично и через посредников получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" за общее покровительство. Всего за это время он получил более 19,5 млн рублей. 5 октября Гуменюк был заключен под стражу.