Хронология аварий на ТЭЦ и котельных, приведших к крупным перебоям теплоснабжения

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2021 года в Улан-Удэ (Бурятия) произошел пожар на ТЭЦ-1. В результате в зону ограничения теплоснабжения попали более 790 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. Это произошло при 30-градусном морозе. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим ЧС республиканского уровня. Президент Владимир Путин пообещал после окончания ежегодной пресс-конференции разобраться с аварией - "выяснить, что там происходит и чем можно помочь".

Хронология аварий на российских тепловых электростанциях (ГРЭС, ТЭЦ) и в котельных, приведших к крупным перебоям в теплоснабжении (отключение затрагивало жилые дома с населением более 1 тыс. человек) - в материале ТАСС.

За последние пять лет, с начала 2016 года, сообщалось по меньшей мере о восьми таких случаях (с учетом в Улан-Удэ в декабре 2021 года).

2 марта 2016 года город Оха (Сахалинская область) с населением более 21 тыс. человек остался без света, воды и тепла из-за аварии на местной ТЭЦ. Причиной ЧП стало короткое замыкание в газотурбинной установке. В ночь на 3 марта в Охе температура опускалась до минус 25 градусов. По поручению губернатора Сахалина в Охинский район были отправлены мобильные котельные и другое оборудование для ликвидации аварии. Электростанцию удалось вернуть к работе утром 3 марта с четвертой попытки. 4 марта ремонтные бригады смогли подключить к теплу почти все социальные объекты и большую половину многоквартирных домов города. Полностью теплоснабжение восстановили 6 марта.

26 января 2017 года в Пензе в здании ТЭЦ-1 (владелец - компания "Т Плюс") при испытании оборудования после завершения сварочных работ в машинном зале произошло обрушение металлоконструкций кровли над турбогенератором на площади 600 кв м. На месте ЧП погиб рабочий-сварщик. Происшествие вызвало гидроудар, который привел к авариям на трех тепломагистралях. В результате без отопления остались около 75 тыс. человек. Подача тепла прекратилась в 471 дом и 29 социальных объектов: девять школ, семь больниц и 13 детских садов. С 27 по 30 января в городе была произведена замена 2 тыс. 100 м труб диаметром 80 мм и 400 м труб диаметром 25 мм, подачу тепла удалось восстановить 2 февраля.

1 октября 2017 года на Якутской ГРЭС-1 (ПАО "Русгидро") произошел взрыв резервного источника питания, вызвавший пожар и срабатывание аварийной защиты. В результате этого ГРЭС-1 и Якутская ТЭЦ временно прекратили работу. Электричества на несколько часов лишились свыше 300 тыс. человек в более чем 33 тыс. жилых домов Якутска и еще четырех муниципальных образований - Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Чурапчинского и Усть-Алданского районов. Кроме того, Якутск и его пригороды оставались без воды и отопления. При аварии на ГРЭС тяжелые ранения получил один человек.

3 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге на Первомайской ТЭЦ-14 под действием защиты отключились два блока мощностью по 180 МВт, на Василеостровской ТЭЦ-7 (обе тепловые электростанции принадлежат ПАО "ТГК-1") остановились три генератора суммарной мощностью 125 МВт. По данным регионального МЧС, причиной ЧП стало замыкание. Согласно сообщению ситуационно-аналитического центра Минэнерго, всего в результате отключения мощностей ТЭЦ в Василеостровском, Адмиралтейском и Кировском районах города без электроснабжения остались 109,6 тыс. бытовых потребителей. Температура воздуха в Санкт-Петербурге составляла около 5 градусов ниже нуля. В течение трех часов подачу электроэнергии удалось полностью восстановить.

3 марта 2018 года на территории котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 (производственное подразделение филиала "Смоленская генерация" ПАО "Квадра") произошел порыв напорного коллектора сетевых насосов. В результате в Заднепровском районе Смоленска без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались потребители в 153 жилых домах (около 14,5 тыс. человек), а также больницы, поликлиники, госпиталь, детсады, школы, училища, колледжи. На следующий день последствия аварии удалось устранить.

13 января 2020 года около 22:40 в Хабаровске на территории ТЭЦ-1 произошел порыв на коллекторе подающей магистрали. В результате было нарушено теплоснабжение 1,7 тыс. домов и 92 детских садов и школ. Ремонтные бригады устранили аварию к утру 14 января, жалоб на снижение температуры в жилых дома и общественных зданиях не было.

11 декабря 2020 года в Липецке на участке трубопровода диаметром 1 020 мм на территории Липецкой ТЭЦ-2 (филиал "Липецкая генерация ПАО "Квадра") произошла течь. Для устранения течи на несколько часов перекрывалась подача тепла и горячей воды в 798 жилых домов разной этажности, в которых проживают около 64,5 тыс. человек, а также в 42 социально значимых объекта.