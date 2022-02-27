Биография Виктора Татарского

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 февраля 2022 года в возрасте 82 лет умер народный артист РФ радиоведущий Виктор Татарский.

Виктор Витальевич Татарский родился 17 ноября 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его родители - Виталий Борисович Татарский и Нина Юрьевна Икорникова - были научными работниками, специалистами в области кристаллографии, работали в Ленинградском государственном университете (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский госуниверситет). Позднее отец Виктора Татарского возглавил кафедру кристаллографии ЛГУ. Детство Виктор Татарский провел в детском доме в блокадном Ленинграде. В 1946 году мать увезла его в Москву, где он жил вместе с ней и отчимом - советским театральным режиссером, соратником Всеволода Мейерхольда, Валерием Бебутовым. По материнской линии приходится праправнуком русского философа, публициста, революционера-демократа Николая Чернышевского.

В школьные годы занимался в театральном кружке в Доме пионеров. Вместе с Виктором Татарским эти занятия посещали Сергей Никоненко, Иван Бортник и другие будущие известные актеры.

В 1958 году, сразу после окончания школы, Виктор Татарский уехал работать в Астрахань, в драматический театр им. С. Кирова. Был задействован в массовке. Спустя год вернулся в Москву, а в 1960 году переехал в Мурманск, где год проработал на местном телерадиоцентре.

В 1961-1966 годах учился в Театральном училище им. М. С. Щепкина (Москва), на курсе Игоря Ильинского и Михаила Царёва.

Одновременно работал в музыкальной редакции Всесоюзного радио, готовил радиопередачи о поэтах и композиторах.

C 1967 года Виктор Татарский был автором и бессменным ведущим одной из старейших отечественных радиопрограмм - "Встреча с песней".

Первый выпуск передачи "Встреча с песней" вышел в эфир 31 января 1967 года. Ее продолжительность составляла один час (впоследствии 50 минут), музыкальной заставкой была выбрана песня "Одинокая гармонь" в исполнении оперного певца Сергея Лемешева (ныне в качестве позывных звучит только мелодия песни, без голоса). С 1991 года программа Виктора Татарского выходила на "Радио-1", с 1997 г. ее транслировала "Радио России". "Встреча с песней" передавалась в записи каждую вторую, четвертую, а также пятую субботу месяца в 21:10 мск. С 1967 года вместе с Виктором Татарским над ней работала редактор Тереза Рымшевич, в 1985 году ее сменила Татьяна Зубова. До конца жизни обязанности редактора выполнял сам автор - Виктор Татарский.

Программа была построена в форме чтения писем слушателей, которые делились воспоминаниями о музыкальных произведениях прошлых лет, оставивших после себя глубокое впечатление. В программе звучали редкие или архивные записи оперных арий, романсов, эстрадных песен. Передача выходила без перерыва 55 лет, 26 февраля 2022 года прозвучал ее 1433-й выпуск.

Одновременно в 1967-1997 годах Виктор Татарский был ведущим популярного еженедельного радиожурнала "Музыкальный глобус" (вместе с Марией Ключниковой; программа выходила с 1964 года, автор и режиссер - Екатерина Тарханова). Программа освещала музыкальные фестивали ("Красная гвоздика" в Сочи; "Орфей" в Болгарии; конкурсы в Сопоте, Сан-Ремо и других городах мира), знакомила слушателей с известными мировыми хитами и музыкальными новинками (Дин Рид, Боб Дилан, Beatles, The Rolling Stones).

В 1970 году Виктор Татарский стал автором и ведущим еженедельной радиопрограммы "Запишите на ваши магнитофоны", где звучали песни популярных западных исполнителей. После закрытия передачи в 1973 году вел на радиостанции "Маяк" программу "На всех широтах". Она также рассказывала о новинках мировой эстрады, однако большее внимание уделялось исполнителям из стран социалистического блока и песням советских композиторов. Позднее были выпущены гибкие пластинки одноименной серии с песнями, прозвучавшими в передаче. В 1976 году "На всех широтах" была закрыта.

В 1996-2001 годах вел цикл телевизионных программ "История одного шедевра" (ОРТ). Каждый выпуск был посвящен художественным произведениям в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и музеев Московского Кремля (картины "Черный квадрат" Каземира Малевича, "Тройка" Василия Перова, "Москва. Кремль" Василия Кандинского, статуя "Иван Грозный" Марка Антокольского).

Виктор Татарский также известен как чтец. Им были записаны сольные программы и аудиокниги по произведениям Михаила Булгакова, Юрия Трофимова, Сомерсета Моэма, Александра Твардовского, Александра Герцена, Николая Гоголя, Дмитрия Липскерова, Фазиля Искандера.

Принимал участие в озвучивании фильмов "Восемь с половиной" и "Амаркорд" Федерико Феллини, "Кабаре" Боба Фосса. Картины шли в советском прокате с одноголосым закадровым переводом, который читал Виктор Татарский.

Был членом Союза журналистов России (с 1969 года).

Входил в состав жюри ежегодной национальной премии в области радиовещания "Радиомания". Лауреат премии "Золотой микрофон" в номинации "Легенда".

Народный артист Российской Федерации (2012).