История передачи РПЦ "Троицы" Андрея Рублева

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2023 года министр культуры РФ Ольга Любимова и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердили договор между Государственной Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы "Троица" Андрея Рублева.

Общие сведения

"Троица" - икона, написанная Андреем Рублевым в первой четверти XV века. Является одним из шедевров русского иконописного искусства.

Создание иконы

Считается, что икона была написана Андреем Рублевым (ок. 1370 - 1430) для Троицкого монастыря (ныне Троице-Сергиева лавра, город Сергиев Посад Московской области) по просьбе преподобного Никона Радонежского (ок. 1350 - 1426) - ученика и второго после преподобного Сергия Радонежского игумена монастыря.

Согласно одной из версий, "Троица" создавалась для первоначально деревянной Троицкой церкви около 1410 года, но затем была перенесена в новый каменный Троицкий собор, возведенный в 1422-1423 годах. Однако многие исследователи полагают, что икона была написана одновременно с иконостасом в 1420-х годах непосредственно для Троицкого собора. Его украшением занималась артель мастеров во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Черным (ок. 1350 - ок. 1430).

"Троица" написана яичной темперой на липовой доске, покрытой левкасом (замешенный на льняном масле меловой клей, позволяющий краске крепко держаться на деревянной основе). Размер иконы - 142 на 114 см.

Сюжет и композиция иконы

В основу иконы положен сюжет Ветхого Завета (книга Бытия, глава 18) о явлении праотцу Аврааму Господа в образе трех странников (ангелов) и последующей трапезе, приготовленной Авраамом и его женой Саррой. В христианской традиции явление трех мужей Аврааму понимается как прообраз Троичного Бога, Троицы.

Композиционной основой "Троицы" является круг, в который вписаны фигуры ангелов, восседающих за трапезой (столом). На столе находится чаша с головой жертвенного тельца. Позы, жесты, взаимное склонение голов ангелов соответствуют основному круговому движению. Детали фона - палаты, древо, горка - заключают в себе символический смысл, раскрывая характер каждой из трех ипостасей Господа. Архитектурное строение за левым ангелом указывает на первую ипостась - Бога Отца, Творца неба и земли. Древо за средним ангелом, облаченным в хитон и гиматий (традиционные одежды Христа), олицетворяет вторую ипостась, Сына Божия. Горка за правым ангелом, символ горнего духовного восхождения, указывает на Святого Духа.

Трапеза в доме Авраама издревле трактовалась в христианской художественной традиции как прообраз евхаристии (святого причастия). На иконе Андрея Рублева трапеза приобретает вид церковного престола с евхаристической чашей на нем.

Икона в Троицком соборе

На протяжении почти 500 лет икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В 1575 году "Троица" была помещена в золотой оклад, преподнесенный Иваном Грозным, в 1600 году - в новую золотую ризу с драгоценными камнями, предоставленную Борисом Годуновым. При этом оклад Ивана Грозного был переложен на специально написанную копию иконы. Спустя два века для "Троицы" был изготовлен серебряный золоченый оклад, который полностью закрывал доску, оставляя лишь лики и руки ангелов.

В 1904-1905 годах под наблюдением Московского археологического общества и с разрешения начальства Троице-Сергиевой лавры реставратор Василий Гурьянов расчистил икону от верхних наслоений.

В октябре 1918 года, через год после Октябрьской революции, была создана Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, в которую входили Павел Флоренский, Игорь Грабарь и другие (действовала до 1925 года).

В ноябре 1918 года - январе 1919 года в отделении Центральных государственных реставрационных мастерских при Сергиевском историко-художественном музее (ныне Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник) была произведена окончательная расчистка иконы от верхних пластов. После этого ее оставили в Троицком соборе, но не стали вновь помещать в оклад.

"Троица" в Государственной Третьяковской галерее

В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР "Троица" была передана в Государственную Третьяковскую галерею (ГТГ). Изначально предполагалось, что икона будет представлена на временной выставке древнерусского искусства, однако по организационным причинам она не состоялась. Третьяковская галерея оставила икону у себя, в 1930 году, ей был присвоен постоянный инвентарный номер. В иконостас Троицкого собора поместили список, созданный Николаем Барановым.

С этого времени "Троица" входила в собрание ГТГ. В 1941-1944 годах, во время Великой Отечественной войны, наряду с другими экспонатами Третьяковской галереи она находилась в эвакуации в Новосибирске.

С 1997 года ежегодно на праздник Святой Троицы икона переносится на богослужение в храм святителя Николая в Толмачах, обладающий статусом домовой церкви при Третьяковской галерее.

В 2007 году "Троица" была представлена на выставке "Европа - Россия - Европа" в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

В ночь на 17 июля 2022 года икону впервые доставили из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. 19 июля 2022 года она была возвращена в ГТГ, после чего проходила детальное обследование специалистами. В декабре 2022 года стало известно, что икона вернулась в экспозицию Третьяковской галереи.

Решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви

15 мая 2023 года на сайте Русской православной церкви было опубликовано сообщение о том, что ей возвращена икона "Троица", написанная Андреем Рублевым. Решение об этом было принято президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на многочисленные просьбы православных верующих.

16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икона будет выставлена 4 июня, на православный праздник Троицы, в столичном храме Христа Спасителя. При этом уточнялось, что после экспонирования в храме икону направят на плановую реставрацию, а затем переместят в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "Троица" будет передана в храм Христа Спасителя с соблюдением всех необходимых мер для ее сохранности, после чего группа специалистов будет принимать решение о реставрации. В тот же день Министерство культуры РФ уточнило, что прорабатываются "все необходимые меры по обеспечению сохранности древнего и особо ценного памятника истории и культуры".

4 июня икона была выставлена в Храме Христа Спасителя. Изначально предполагалось, что она будет находиться в нем до 18 июня. 16 июня стало известно, что срок пребывания иконы в храме продлен до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.