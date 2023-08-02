Что известно о Найджеле Кейси

В ноябре он сменит Дебору Броннерт на посту посла Великобритании в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2023 года Великобритания объявила о смене своего посла в Москве. Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского МИД, в ноябре Дебору Броннерт, занимающую этот пост с января 2020 года, сменит кадровый дипломат Найджел Кейси.

Найджел Кейси (полное имя Найджел Филип Кейси) родился 29 мая 1969 года в городе Ройал-Лемингтон-Спа в центральной части Англии (графство Уорикшир). В 1990 году окончил Бейлиол-колледж Оксфордского университета со степенью бакалавра в области современной истории.

В 1991 году пришел на службу в МИД Великобритании, в 1993-1995 годах был вице-консулом по политическим вопросам и СМИ в Йоханнесбурге (ЮАР). В 1996-1998 годах являлся личным секретарем посла Великобритании в США.

В 1999-2000 годах работал в Департаменте политики безопасности МИД Великобритании, в 2001 году - в Департаменте экономической политики. В 2003-2006 годах руководил отделом внешней политики посольства Великобритании в Москве. В 2006-2007 годах возглавлял отдел МИД, который занимался отношениями с Ираком.

В 2007-2011 годах был заместителем и политическим советником верховного комиссара в Индии (Высший комиссариат - британская дипмиссия, эквивалентная посольству, в странах Содружества, объединяющего почти все бывшие британские колонии).

В 2011-2013 годах Кейси был послом в Боснии и Герцеговине. В 2017-2021 годах возглавлял Высший комиссариат Соединенного Королевства в Южно-Африканской Республике.

В 2014-2016 годах занимал должность личного секретаря премьер-министра Дэвида Кэмерона по иностранным делам. В 2021-2023 годах был спецпредставителем премьер-министра по Афганистану и Пакистану, а также директором Управления по Афганистану и Пакистану в МИД (в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака).

Владеет русским языком.

Кейси женат, у него двое детей.