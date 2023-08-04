Единоразовый налог на сверхприбыль для крупных компаний. История и международный опыт

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний.

История закона

Налог на сверхприбыль (англ. excess profit tax или windfall tax) - дополнительный прямой корпоративный налог или акциз, который компании выплачивают помимо стандартных налогов с прибыли, оборота и так далее. Он применяется к части прибыли компании или предприятия, превышающей ее средний размер за определенный предшествующий период. Налог вводится в том случае, если правительство считает, что увеличение стандартной налоговой нагрузки для всех участников рынка неприемлемо, но конкретная отрасль или фирмы, используя удачную конъюнктуру, зарабатывают достаточно, чтобы за счет нее можно было увеличить отдачу в бюджет. Как правило, налог на сверхприбыль взимается в периоды острого бюджетного дефицита и служит инструментом восполнения недостающих финансовых средств. При этом его ставки могут достигать 80-100%.

До настоящего времени в российском законодательстве понятие сверхприбыли отсутствовало.

Впервые в современной России инициатива о введении налога на сверхприбыль была обнародована 9 августа 2018 года помощником президента РФ Андреем Белоусовым. Предлагалось, что бюджет государства получит около 500 млрд рублей ежегодно за счет дополнительного налогообложения предприятий горно-металлургической и химической отраслей. Предложение Андрей Белоусов обосновывал тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. Однако уже 20 августа 2018 года стало известно, что экономический блок правительства эту идею не поддержал.

8 февраля 2023 года первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам, что власти обсуждают с бизнесом введение "разового добровольного взноса" в бюджет из прибылей, полученных в финансовом 2022 году. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, подобный сбор мог бы принести бюджету 300 млрд рублей при ставке в 5%. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) вместо этого предложили в целом повысить налог на прибыль.

В феврале - апреле 2023 года шло обсуждение формата такого сбора. В частности, уже тогда было объявлено, что он не затронет малый бизнес, а также компании, добывающие нефть, газ, уголь и занимающиеся его экспортом. Было принято решение, что у компаний будет два варианта оплаты взноса: если уже в 2023 году в бюджет будет перечислена определенная сумма (обеспечительный платеж), размер сбора будет равен 5%, в противном случае - 10%. В апреле 2023 года стало известно, что единовременный взнос будет оформлен в виде единовременного налога на сверхприбыль. 28 апреля Силуанов сообщил, что закон направлен на обсуждение ведомствам и РСПП.

В мае - начале июня 2023 года при обсуждении в правительстве было решено освободить от сбора плательщиков единого сельхозналога. Было сформулировано, что единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд руб. Налоговая база для налога будет рассчитываться как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Пакет документов о налоге был внесен правительством в Госдуму 13 июня 2023 года. Первый законопроект получил название "О налоге на сверхприбыль", во второй были включены поправки в Налоговый кодекс.

28 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.

13 июля правительство внесло поправки ко второму чтению, исключив из числа плательщиков налога застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации. Также особый порядок расчета налога было решено установить для компаний, у которых в 2022 году прибыль по сравнению с 2021 годом уменьшилась более чем в два раза.

19 июля 2023 года законопроект был принят Госдумой во втором чтении, 21 июля - в третьем. 28 июля закон был одобрен Советом Федерации.

Налоги на сверхприбыли в других странах

Впервые похожий налог был введен во время Первой мировой войны в Великобритании. Это было сделано с целью пополнения бюджета за счет существенных прибылей, получаемых промышленниками, которые они зарабатывали на военных поставках. Он действовал в 1915-1921 годах для финансирования расходов на оборону, ставка колебалась от 40% до 80%. Затем этот опыт был применен Российской империей, США, Германией и Японией.

Налог на сверхприбыль активно взимался в годы Второй мировой войны. Так, в США в 1943-1945 годах его ставка составляла 80%, в Великобритании - 100% (прибыль, облагаемая этим налогом, высчитывалась в сравнении с декларированной довоенной прибылью компаний). В период Корейской войны в 1950-1953 годах в США ставка налога на сверхприбыль для всех компаний достигала 82% (налог обеспечивал до 1/3 всех налоговых поступлений).

В начале 1980-х годов, когда в связи с ростом цены на нефть резко повысились и доходы нефтяных компаний, в США был введен дополнительный налог на избыточные доходы от реализации нефти (windfall profit tax). Его ставка для всех американских нефтяных компаний составляла от 22,5% до 70% в зависимости от типа месторождения и категории производителя. В 1988 году в условиях снижения цен на нефть этот налог был отменен.

В 1997 году Великобритания ввела дополнительный налог на прибыль для компаний, которые с 1984 года участвовали в приватизации госпредприятий, работающих в телекоммуникационной отрасли, сферах ЖКХ, авиа- и железнодорожного сообщения. По мнению правительства, приватизация была осуществлена по ценам ниже рыночных, что позволило получить значительную прибыль. Налог на сверхприбыль затронул, в частности, такие компании, как ВАА (оператор семи крупнейших аэропортов Великобритании), British Gas, British Telecom, Scottish Hydro plc (крупнейший энергопоставщик на севере страны). Полученные £5 млрд были направлены на социальное обеспечение и инвестиции в образование.

Специальный налог на сверхприбыли существует в Казахстане (до 60%) - он распространяется на компании, занимающиеся добычей природных ископаемых (в их числе "Актобемунайгаз", "Мангистаумунайгаз", "Казгермунай").

В конце ХХ века в большинстве стран с развитой налоговой системой налог на сверхприбыль трансформировался в специальные налоги на прибыль, которые вводятся на определенный период или с определенной целью и являются дополнительным источником бюджетных поступлений. Например, в 2008-2009 годах в Швеции, Финляндии и Норвегии было введено дополнительное налогообложение для электрогенерирующих компаний. В 2001-2013 годах схожие налоги и дополнительные тарифы были введены в Испании, Болгарии, Греции и Румынии для компаний, работающих в области солнечной энергетики. Это связано с тем, что из-за их деятельности начали нести убытки электростанции, работающие на углеводородных ресурсах. Фактически такие меры в ЕС были направлены не на пополнение госбюджетов, а на устранение дисбаланса в энергетической системе.

В 2022 году практически все страны ЕС (за исключением Польши, Ирландии, Нидерландов), а также Великобритания, столкнувшись с энергокризисом, объявили о введении налогов на сверхприбыли (чаще их называли пошлинами) для энергетических и ряда других компаний. Эта мера была поддержана 30 сентября 2022 года Советом Европы. В целом с 2022 года эти ставки в Европе сильно разнятся и составляют от 25% в Великобритании до 70% в Словакии. В Бельгии энергогенерирующие предприятия и вовсе обязаны выплатить всю сверхприбыль в бюджет. В Венгрии, Чехии, Литве и Испании этот налог касается также банковского сектора, а в Хорватии - любых компаний с большими доходами.