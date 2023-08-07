Какие новые аэропорты и терминалы построили в России с 2018 года

В аэропорту Южно-Сахалинска 7 августа открыли новый аэровокзальный комплекс

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2023 года в аэропорту Южно-Сахалинска состоялось открытие нового аэровокзального комплекса. Здание стало крупнейшей воздушной гаванью в Дальневосточном федеральном округе. ТАСС подготовил материал о том, какие терминалы и новые аэропорты были построены в России за последние пять лет.

Новые аэропорты

В России с 1991 года с нуля были построены 9 новых аэропортов, из них 3 - за последние пять лет.

20 августа 2019 года близ села Сабуровка в 20 км к северу от Саратова состоялось открытие нового Международного аэропорта Гагарин. Он заменил аэропорт Саратов-Центральный, который находился в городской черте и не мог принимать крупные современные авиалайнеры. Новый аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу (ВПП) длиной 3 км. Площадь терминала - 23 тыс. кв. м, он оснащен тремя телетрапами. В 2022 году аэропорт обслужил 977 324 пассажиров, в два раза больше, чем принимал раньше Саратов-Центральный.

Новый аэропорт в Тобольске (Тюменская область) открылся 24 сентября 2021 года и получил название в честь историка и картографа Семена Ремезова. Старый аэропорт имел металлические и грунтовые полосы длиной 800 и 650 м соответственно, был закрыт в 1990-х годах. Длина ВПП нового аэропорта - 2,4 км. Площадь терминала - 5 тыс. кв. м. За первое полугодие 2023 года аэропорт обслужил почти 22 тыс. пассажиров.

17 июня 2021 года первый рейс принял новый аэропорт Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Он имеет ВПП длиной 1,55 тыс. м и предназначен для обслуживания газового проекта "Артик СПГ - 2".

Новые терминалы

Всего с 2018 года сданы в эксплуатацию 20 новых терминалов российских международных аэропортов, в ряде случаев открытие новых терминалов сопровождалось масштабной реконструкцией инфраструктуры, удлинением ВПП и так далее.

К чемпионату мира по футболу в 2018 году были открыты новые терминалы в Калининграде (39,8 тыс. кв. м), Волгограде (C2, 10,2 тыс. кв. м) и Саранске (7 тыс. кв. м).

Также в 2018 году был открыт терминал B в аэропорту Шереметьево (110 тыс. кв. м) и новые терминалы в аэропорту Ульяновска (6,7 тыс. кв. м) и Калуги (2,4 тыс. кв. м).

В 2019 году новые терминалы получили аэропорты Симферополя (78 тыс. кв. м), Хабаровска (27,7 тыс. кв. м), Челябинска (16,5 тыс. кв. м, еще один терминал для международных рейсов площадью 15,2 тыс. кв. м был открыт в 2021 году) и Минеральных Вод (9,4 тыс. кв. м).

Несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году были открыты новые аэровокзалы в Петрозаводске (3,7 тыс. кв. м) и Череповце (1 тыс. кв. м).

В 2021 году новые терминалы приняли пассажиров в аэропортах Кемерово (39 тыс. кв. м), Уфы (16,4 тыс. кв. м) и Махачкалы (11,4 тыс. кв. м).

25 декабря 2022 года новый современный терминал открылся в Новом Уренгое (19,6 тыс. кв. м).

В 2023 году в России уже были введены в эксплуатацию два новых крупных терминала. 9 февраля в Толмачево (Новосибирск) официально открылся новый пассажирский терминал C (площадь - 58,3 тыс. м). 13 июля Домодедово перевел все международные рейсы в новый терминал D2 площадью 240 тыс. кв. м.