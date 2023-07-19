В Южно-Сахалинске откроют новый аэровокзальный комплекс

Мероприятие запланировано на 7 августа 2023 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска состоится 7 августа. Управление Ростехнадзора по региону проверило объект и выдало заключение о его соответствии проектным требованиям, сообщили в среду журналистам в пресс-службе аэровокзала.

"Торжественное открытие аэровокзала запланировано на 7 августа 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

В заключении Ростехнадзора отмечено, что работы завершены, нарушения обязательных требований отсутствуют. Более того, металлоконструктив здания аэровокзала был усилен для эксплуатации его в зоне сейсмического влияния до девяти баллов, рассказали в пресс-службе аэровокзала.

"Когда мы включились в проект, перед нами стояла задача не только достроить новый терминал, но и улучшить его. Оперативно внесли изменения в проект, что позволило и увеличить в два раза пропускную способность, и обеспечить высочайший уровень безопасности в новом терминале", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игоря Шубейко.

Новое здание аэропорта в Южно-Сахалинске стало самой большой по территории и самой современной воздушной гаванью в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Площадь терминала составляет 47 тыс. кв. м, имеются 11 выходов на посадку с телескопическими трапами, 26 стоек регистрации, 21 точка торговли, 43 кабины паспортного контроля и 18 пунктов досмотра. Ранее сообщалось, что объект начнет работу в августе этого года. Однако точная дата тогда не была определена.

История создания

Создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли, на это повлияла в том числе недостаточно качественная проработка проекта: субподрядчик вынужден был приостанавливать работы из-за обнаружения не учтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию. В 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин поторопил инвесторов строительства нового аэровокзального комплекса, заявив, что подобные проекты должны реализовываться не более чем за два-три года.

Расконсервация объекта и возобновление строительства потребовали пересмотра ранее принятых проектных решений, смены собственника. В начале апреля этого года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по откорректированному проекту комплекса.

Аэропорт Южно-Сахалинска является международным аэропортом федерального значения. Он расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают 9 авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 10 городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы. Однако существовавшее тогда здание аэровокзала не отвечало требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежало реконструкции.