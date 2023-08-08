Биография Леонида Володарского

Переводчик и писатель умер 8 августа на 74-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2023 года стало известно, что на 74-м году жизни умер переводчик и писатель Леонид Володарский.

Происхождение и образование

Леонид Вениаминович Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве.

В 1972 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза (ныне Московский государственный лингвистический университет). Получив высшее образование, работал в Институте Африки Академии наук СССР (ныне Институт Африки Российской академии наук), затем в Институте международного рабочего движения Академии наук СССР.

Переводы фильмов

С 1968 года Леонид Володарский, владевший английским, французским, итальянским и испанским языками, переводил иностранные кинофильмы. Первоначально работал на кинофестивалях.

В 1970-х годах был переводчиком генерального директора киностудии "Мосфильм" Николая Сизова.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов Леонид Володарский получил широкую известность благодаря закадровым переводам многочисленных зарубежных фильмов, распространявшихся на видеокассетах. Особенность его работы состояла в синхронном переводе фильмов. Зрители также отмечали его узнаваемую дикцию, обусловленную низким голосом. В интервью Леонид Володарский отмечал, что специфика его голоса связана с последствиями перенесенных в юности переломов носа.

В общей сложности Леонид Володарский перевел и озвучил несколько тысяч иностранных кинолент.

Литературные переводы и авторское творчество

В 1980-х годах Леонид Володарский выступил в качестве переводчика рассказов американского писателя Стивена Кинга "Поле боя" и "Корпорация "Бросайте курить", а также детективного романа британского писателя Брайана Клива "Жестокое убийство разочарованного англичанина".

В 1987 году в антологии "Поединок" была опубликована повесть Леонида Володарского "Снег" из Центральной Америки", написанная в жанре политического детектива. В 1988 году издательство "Московский рабочий" выпустило ее отдельной книгой.

Работа на радио и телевидении

В 2000 году вел передачу "Утренник Леонида Володарского" на радиостанции "Милицейская волна". В том же году выступил сценаристом и ведущим документального телевизионного цикла "Разведка, о которой знали немногие...", посвященного советским разведчикам 1920-1930-х годов. Эти программы были показаны на канале "Культура".

В конце 2000-х - начале 2010-х годов сотрудничал с радиостанциями "Русская служба новостей" и "Маяк".

С 2014 года работал на радиостанции "Говорит Москва", вел "Программу Леонида Володарского" и передачу "Дом культуры Леонида Володарского".