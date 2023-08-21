Что известно об избранном президенте Гватемалы

Пост занял лидер левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало, набравший 59% голосов на выборах, он вступит в должность 14 января 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2023 года в Гватемале были обнародованы результаты второго тура президентских выборов. Их победителем стал лидер левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало, набравший 59% голосов. Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" получила 36,2%. Бернардо Аревало вступит в должность 14 января 2024 года.

Происхождение и образование

Бернардо Аревало (полное имя - Сесар Бернардо Аревало де Леон; исп. Cesar Bernardo Arevalo de Leon) родился 7 октября 1958 года в столице Уругвая - Монтевидео, куда его родители уехали после госпереворота в Гватемале в 1954 году. Его отец - Хуан Хосе Аревало - был президентом страны в 1945-1951 годах. В связи с частыми переездами семьи, Бернардо Аревало жил в Венесуэле, Чили и Мексике. В возрасте 15 лет он вернулся в Гватемалу, где окончил частную католическую школу. Затем изучал социологию в Еврейском университете в Иерусалиме (Израиль), докторскую степень по философии и социальной антропологии получил в Утрехтском университете (Нидерланды).

Профессиональная карьера

С начала 1980-х до 1996 года Бернардо Аревало состоял на службе в МИД: в 1984-1988 годах работал в посольстве в Израиле, в 1990-1993 годах возглавлял несколько отделов в аппарате министерства, в 1994-1995 годах был заместителем министра, в 1995-1996 годах - послом в Испании.

В 1996 году стал президентом гватемальского Центра региональных исследований Мезоамерики. В 1999-2005 годах руководил отделением международной организации по миростроительству Interpeace (создана в рамках ООН, с 2000 года - независимая структура). Затем возглавлял несколько совместных проектов Interpeace и подразделения ООН Управления по осуществлению проектов (ЮНОПС). В 2011-2013 годах был заместителем гендиректора Interpeace. Кроме того, он был консультантом в Институте мира США (исследовательский центр при правительстве США) и Университете Сан-Диего (США).

В политике

В 2015 году Аревало участвовал в создании левоцентристского движения "Семя", с 2022 года является его генеральным секретарем.

В 2019 году планировал участвовать в выборах, однако впоследствии снял свою кандидатуру. В 2020 году был избран в Конгресс (однопалатный парламент).

На президентских выборах 2023 году баллотировался от движения "Семя". Он обещал избирателям построить порядка 4 тыс. км дорог, бороться с наркокартелями и увеличить штат полиции на 12 тыс. человек, а также создать Национальную антикоррупционную систему и провести реформу уголовного кодекса, в частности ввести в него статьи о лишении гражданских и политических прав за коррупцию.

Личные сведения

Бернардо Аревало - автор многочисленных книг и статей по истории, демократической безопасности, политике, социологии и дипломатии. Помимо испанского, владеет английским, французским, португальским и ивритом.

Женат, в семье шестеро детей.