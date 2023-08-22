Что известно о новом премьер-министре Таиланда Сеттхе Тхависине

Парламент страны 22 августа утвердил его кандидатуру на этом посту

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа 2023 года парламент Таиланда утвердил кандидатуру Сеттхи Тхависина от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") на посту премьер-министра.

Сеттха Тхависин родился 15 февраля 1963 года в Бангкоке. Окончил Университет им. Чулалонгкорна со степенью бакалавра в области гражданского строительства. Продолжил образование в США, где получил магистерскую степень в сфере делового администрирования Клермонтского университета (штат Калифорния).

Начал карьеру в качестве ассистента менеджера по продукции в американской компании Procter&Gamble, занимающейся производством бытовой химии и предметов гигиены. Затем перешел в сферу недвижимости, занимал руководящие должности в компании Sansiri, являющейся крупнейшим застройщиком в стране (по данным сайта компании, реализовано свыше 400 проектов в 20 провинциях страны).

Сеттха Тхависин является членом партии "Для тайцев", выступающей преемницей партии бывшего премьер-министра Таксина Чинавата (смещен в результате военного переворота в 2006 году). По итогам выборов в мае 2023 года "Для тайцев" получила 141 место из 500, заняв второе место после Движения вперед (ДВ, 151 место), с которой выступала в коалиции. Но лидер ДВ Пита Лимчароенрат не смог заручиться необходимой поддержкой в парламенте, среди членов которого резкое неприятие вызвало предложение ДВ исключить из уголовного кодекса статью, предусматривающую наказание за оскорбление членов королевской семьи. Тогда следующим кандидатом в премьеры стал Сеттха Тхависин, а партия "Для тайцев" возглавила процесс формирования правительства уже без ДВ. По данным СМИ, новая коалиция будет контролировать свыше 300 мест.

В СМИ Сеттху Тхависина называют опытным бизнесменом, который хорошо разбирается в экономической ситуации в стране. В одном из интервью заявил, что если он возглавит правительство, приоритетами его деятельности станут увеличение доходов населения, повышение влияния страны на международной арене. Бедность и неравенство он называет своими "врагами", а целью - "благополучие всего тайского народа".

Женат, в семье трое детей.