Парламент Таиланда утвердил кандидатуру Сеттхи Тхависина на посту премьера

Политика поддержали 380 законодателей, 145 выступили против, воздержались 67

БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда на совместном заседании утвердили кандидатуру Сеттхи Тхависина от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") на посту премьер-министра. Трансляцию голосования вел телеканал Thai PBS.

Кандидата на пост премьера поддержали 380 законодателей, 145 выступили против, воздержались 67. Тхависину необходимо было заручиться простым большинством в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда. Поименный подсчет голосов в парламенте продолжается.

"Пхыа Тхаи" 21 августа объявила о формировании правительственной коалиции с участием 10 других партий, куда также вошли представляющие военные круги "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"). В политический союз также вошли "Бхумчайтхай", Национальная партия ("Прачачат"), Партия национального развития ("Чат Тхаи Паттана"), все они примут участие в распределении министерских портфелей. Пять остальных участников объединения представлены в Палате представителей одним или двумя депутатами. В общей сложности правительственная коалиция контролирует 314 кресел в 500-местной Палате представителей.

Хотя коалиция из 11 партий обладает большинством в Палате представителей, она не могла утвердить Тхависина премьером без частичной поддержки 250-местного Сената, большая часть членов которого была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Согласно конституции 2017 года, сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями. Местные эксперты отмечают, что наличие в коалиции представляющих военные круги "Народной государственной силы" и "Объединенной таиландской нации" расположило Сенат, большая часть которого поддержала предложенного кандидата.

Как ранее сообщил лидер "Пхыа Тхаи" Чоннан Сикеу, в будущем правительстве его партию представят восемь министров. "Народной государственной силе" и "Объединенной таиландской нации" достанутся по две министерских должности. "Бхумчайтхай" будет представлена четырьмя министрами. По одному министерскому портфелю получат Национальная партия ("Прачачат") и Партия национального развития ("Чат Тхаи Паттана").