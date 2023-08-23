Биография нового главы ОСК Андрея Пучкова

Андрея Пучкова 23 августа назначили новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2023 года новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) был назначен бывший зампред правления ВТБ Андрей Пучков. Ранее стало известно, что ВТБ получит 100% акций ОСК в доверительное управление.

Андрей Сергеевич Пучков родился 23 января 1977 года в Москве.

В 1998 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1996-1997 годах работал юрисконсультом в сводном экономическом департаменте Банка России. В 1997-1999 годах - помощник юриста, юрист адвокатского бюро "АЛМ". В 1999-2002 годах был членом Московской городской коллегии адвокатов.

В 2002 году перешел на работу в ВТБ. Первоначально работал в юридическом управлении. В декабре 2008 года занял пост заместителя президента - председателя правления банка. С 7 февраля 2018 по 23 августа 2023 года - первый заместитель председателя правления ВТБ.

В 2009 году был включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Награжден орденом Почета (2021).