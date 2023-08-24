История канонизации святых в Русской церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 24 августа сообщил, что Синод обсудит передачу на рассмотрение профильной комиссии вопроса о возможной канонизации Александра Суворова

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Священного синода Русской православной церкви сообщил, что Синод обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова. В 2022 году Минобороны РФ обратилось к патриарху с вопросом о возможности причисления Суворова к лику святых. Русская православная церковь заявила, что соберет материалы о его жизни и различные свидетельства о нем.

Канонизация и ее богословские основания

Канонизация - причисление христианской церковью подвижника веры к лику святых решением высшей церковной власти. Этим актом церковь удостоверяет святость подвижника и определяет его деяния в качестве примера для христиан. Канонизация является основанием для внесения имени святого в церковный календарь, совершения богослужений в его честь, почитания его мощей, написания икон и составления жития.

Все традиционные христианские конфессии, за исключением части протестантов, признают, что верующие, достигшие в своей жизни христианского совершенства и сыгравшие значительную роль в жизни церкви, удостаиваются особой божественной благодати. Они образуют сонм святых, которые после окончания земной жизни молятся перед Богом за живых братьев по вере. Со своей стороны верующие обращаются с молитвой о заступничестве к святым как предстоящим перед Богом.

Категории святости, местночтимые и общечтимые святые

В истории Древней церкви историки выделяли три разряда святых: патриархи, пророки Ветхого Завета и новозаветные апостолы; мученики, пострадавшие в годы гонений на церковь; подвижники, прославившиеся аскетическими подвигами.

Со временем в церковной практике утвердились чины (лики) святости - категории, к которым относят святых при канонизации в зависимости от их прижизненных трудов. Среди них апостолы, благоверные, великомученики, мученики, страстотерпцы, праведные, преподобные, пророки, чудотворцы, юродивые и другие.

Святых также разделяют на общечтимых и местночтимых. Местночтимых почитают в отдельных областях поместных церквей, чаще всего в пределах одной или нескольких епархий, иногда только в одном монастыре или в одном приходе. Общечтимыми считают как святых, почитаемых во всех поместных церквях сразу, так и чтимых только в одной или нескольких из них.

Помимо канонизированных святых в церкви всегда почитали усопших подвижников благочестия. Причем народное почитание святого как подвижника благочестия обычно предшествует его официальному прославлению.

Критерии канонизации

Процесс формализации критериев канонизации начался в XVII веке. Иерусалимский патриарх Нектарий (1661-1669) сформулировал основные условия, необходимые для прославления:

безукоризненное исповедание православной веры;

"совершение всех добродетелей", т. е. исполнение евангельских заповедей, стояние за веру "даже до крови";

проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

При канонизации мучеников наиболее важен сам факт пролития крови за Христа, особое значение придается выявлению всех обстоятельств, связанных с исповеданием веры при совершении подвига. Для канонизации святителей и преподобных основным критерием является факт чудотворения и верность православному исповеданию веры.

При подготовке к канонизации новомучеников, пострадавших в эпоху советских гонений, особое внимание уделяется исследованию следственных материалов и свидетельств современников. Церковь не находит оснований для канонизации тех, кто на следствии оговорил себя или других. Кроме того, невозможна канонизация обновленцев, украинских автокефалистов и других раскольников 1910-1940-х годов, не вернувшихся через покаяние в каноническую церковь.

При этом первичной основой любой канонизации является народное почитание подвижника как святого.

Канонизация святых в Русской церкви

В истории Русской православной церкви выделяют пять периодов канонизации.

До середины XVI века в России были канонизированы 68 святых. Главным основанием для прославления подвижников являлись свидетельства чудотворений от мощей. Первыми русскими святыми стали страстотерпцы князья Борис и Глеб. Затем были прославлены святая равноапостольная княгиня Ольга, основоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодосий Печерские и другие.

На созванных по инициативе митрополита Московского Макария и царя Ивана IV соборах 1547 и 1549 года были канонизированы 39 святых. Затем до конца XVII века в русские святцы внесли еще около 150 имен. Почти половина из них были преподобными - основателями монастырей эпохи расцвета русского монашества (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий и другие).

Синодальный период характеризовался значительными притеснениями церкви со стороны государства, в особенности в XVIII веке. В это время были канонизированы только 25 святых, причем большинство из них в царствование императора Николая II (священномученик Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси; преподобный Серафим Саровский и других).

На Поместном соборе 1917-1918 годов, где было восстановлено патриаршество, прославили двух святых. В советский период канонизации прекратились и были возобновлены только в 1970 году, когда был канонизирован святитель Николай Японский. При этом значительное число новых святых, в том числе пострадавших от советской власти, прославила Русская православная церковь за границей.

В 1988 году, в год празднования 1000-летия Крещения Руси, началось снятие ограничений на деятельность РПЦ. В этот год на Поместном соборе были канонизированы девять святых, в том числе благоверный князь Дмитрий Донской, преподобный Андрей Рублев, блаженная Ксения Петербургская. В 1989 году на Архиерейском соборе был прославлен как святитель Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Белавин), в 1990 году на Поместном соборе - праведный Иоанн Кронштадтский.

В 1990-х годах самым актуальным был вопрос о прославлении новомучеников Русской церкви - священнослужителей, монахов и мирян, пострадавших от гонений в годы советской власти. Отдельные жертвы репрессий были канонизированы на архиерейских соборах 1992, 1994 и 1997 года, а также на епархиальном уровне. Однако главным событием в церковной истории постсоветской России стал Архиерейский собор 2000 года, где состоялась канонизация более 1 200 святых, в основном новомучеников. В числе прославленных были страстотерпцы император Николай II, императрица Александра Феодоровна, царевич Алексий, великие княжны Анастасия, Мария, Ольга, Татиана и другие. В результате решения собора было прославлено в три раза больше святых, чем за всю предыдущую историю Русской церкви.

В 2008 году, на следующий год после объединения РПЦ и РПЦЗ, был начат процесс по включению в месяцеслов РПЦ святых, канонизированных зарубежной церковью.

Всего в 1989-2011 году Русской православной церковью были прославлены 1 866 святых, в том числе 1 776 новомучеников.

Современный порядок канонизации в РПЦ

В 1989 году в РПЦ была создана синодальная комиссия по канонизации святых (СККС), которая осуществляет координирующую и аналитическую работу при подготовке прославления подвижников веры. Комиссия принимает и анализирует документы по канонизации, поступающие от архиереев, епархиальных комиссий по канонизации, монастырей. СККС может одобрить или отклонить предложение по канонизации, отправить документы в епархию на дополнительные исследования. В случае одобрения комиссия направляет свое заключение патриарху. Окончательное решение о прославлении подвижника веры принимает Священный синод или Архиерейский собор Русской православной церкви.

В 2000 году Архиерейский собор РПЦ постановил, что после прославления Собора новомучеников и исповедников российских в целом дальнейшее поименное включение в его состав происходит по решению патриарха и Священного синода РПЦ на основании предварительных исследований, проведенных СККС.

С 1990-х годов в РПЦ также восстановлена практика прославления святых к местному почитанию. При этом используются те же критерии, что и при общецерковном прославлении. Для причисления к лику местночтимых святых в РПЦ необходимы соборное решение правящего архиерея, священства и мирян епархии, одобрение материалов, представленных епархией в СККС и утверждение патриархом.